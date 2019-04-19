600 yıllık Manisa Bezi'ni dokuyup Almanya ve İngiltere'ye satıyorlar

Cemil SEVAL/MANİSA, () - MANİSA'da 600 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Manisa bezi, açılan kurslarla gelecek kuşaklara aktarılıyor. Kurslara katılan Manisalı kadınlar hem kültürel mirası yaşatıyor hem de ev ekonomisine kazanç sağlıyor.

Manisa bezinin önemi büyük bir emek ve zahmetle tek tek işlenmesinden kaynaklanıyor. Pamuk ve ipekten tamamen doğal yollarla üretilen bu bez sağlığa zarar vermiyor. 600 yıllık tarihi Manisa bezini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Yunusemre Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR destekleriyle kurslar açıldı. Kurslara katılan 15 kadın, Manisa bezi dokumayı öğrendi. Manisa bezinden üretilen havlu, peştamal ve masa örtüleri, internet üzerinden satışa çıkarılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinin yanısıra yurt dışından Almanya ve İngiltere gibi ülkelere de ihracat yapılıyor.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir, kursiyerlerin bezi dokumayı öğrenmenin yanısıra İŞKUR'dan aldıkları ücretle hem aile ekonomisine katkı sağladıklarını hem de kültürü ve tarihi yaşattıklarını anlattı. Özdemir, "Manisa bezi artık yurt dışına da açıldı. Sosyal medya ile internet sitemizden satışa sunuluyor" dedi.

Manisa bezi dokuma öğretmeni Merve Acarkanlı da "Burada bulunan kursiyerlerimizin dokuduğu ürünler içerisinde en çok rağbet görenler arasında peştamal ve havlular yer alıyor. Kursiyerlerimiz gayet mutlu. Dokuma tezgahlarında yapılan işlemlerin ardından elde dikim ve paketleme yapılıyor. Gelen talepler üzerine yurt içi ve yurt dışına ürünlerimizi kargoyla gönderiyoruz" diye konuştu.

'EMEĞİMİZ DEĞERİNİ BULUYOR'

Kursiyerlerden evli ve iki çocuk annesi Derya Doğan (38), "Öncelikle bu tarihi yaşatmaktan dolayı çok mutluyum. Burada hem iş öğreniyoruz hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bizim burada dokuduğumuz ürünlerin yurt dışına ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine gitmesi bizi gururlandırıyor. Çok güzel bir duygu" dedi. Evli ve bir çocuk annesi Münevver Salgot (35) ise, "Burada kültürel mirasımızı yaşatıyoruz. Evde boş boş oturarak vakit geçirmektense iş öğreniyoruz. Ayrıca kendimizi geliştiriyoruz. Bir şeyler üretmek mutluluk verici. Burada emek verdiğimiz ürünlerin değerini bulması bizim için güzel bir şey" dedi.



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