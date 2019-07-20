Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

600 yıllık dut ağacında, 'yaşam ve ölüm' bir arada

SİVAS'ın Divriği ilçesinde tarihi Ulu Cami bahçesinde bulunan ve 600 yıllık olduğu sanılan dut ağacı, yarısı kurumuş, yarısı halen meyve veren gövdesiyle ilgi çekiyor. Mengücekliler zamanında 1228 yılında yapılan ve UNESCO'nun Dünya...

600 yıllık dut ağacında, 'yaşam ve ölüm' bir arada
SİVAS'ın Divriği ilçesinde tarihi Ulu Cami bahçesinde bulunan ve 600 yıllık olduğu sanılan dut ağacı, yarısı kurumuş, yarısı halen meyve veren gövdesiyle ilgi çekiyor.
Mengücekliler zamanında 1228 yılında yapılan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Tarihi Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın bahçesinde bulunan dut ağacı, dikkat çekiyor. Caminin giriş kısmının hemen yanında yer alan ve yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin edilen dut ağacı, bugün de meyve vermeyi sürdürüyor. Ancak ağaç bir özelliği ile diğerlerinden ayrılıyor. Gövdesinin yarısı kuruyan ağacın, diğer kısmı ise gelişimini sürdürüyor. Kuruyan bölümünün dalları budanan ağaç, diğer yarısında meyve veriyor. Ziyaretçiler, dut ağacını yaşam ve ölümü bir arada gösteren değer olarak nitelendiriyor. Tarihi dut ağacının, Ulu Cami'nin restorasyon çalışmaları sonrası tescil edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.