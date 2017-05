60 ve 70'li yaşlarda Açıköğretim Fakültesi'nden mezun oldular

Hakan TÜRKTAN- Saadet YÖRÜKÇÜ/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) mezuniyet töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Emekli matematik öğretmeni 72 yaşındaki Suat Şenkaynak, sınavsız ikinci üniversite olanağından yararlanarak AÖF Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi AÖF ile uzaktan eğitim veren İktisat ve İşletme fakültelerinin mezuniyet töreni İki Eylül Kampüsü'ndeki Spor Salonu'nda yapıldı. Törene Vali Azmi Çelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hasan Gönen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

2 BİN MAHKUM ÖĞRENCİ

Törende konuşan Rektör Prof.Dr.Naci Gündoğan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminin 30 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirtti. Gündoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi iki buçuk milyonu aşan mezunu ve iki buçuk milyona yaklaşan aktif ve pasif öğrencisiyle Türk eğitim sistemine bugüne kadar çok önemli katkılar sağlamıştır. Dağdaki çobandan, üniversite öğretim üyelerine; hapishanelerdeki mahkumlardan şirket ve kamu yöneticilerine uzanan geniş bir yelpazede ve her yaş grubunda yer alan bir öğrenci profiline sahip olan Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Sistemi, eğitimde fırsat eşitliğine paha biçilmez katkılar sunmaktadır. Açıköğretim sistemiyle sadece Türkiye'de değil; Avrupa'daki cezaevlerinde de yatan toplam iki binin üzerindeki mahkum öğrenci hayata bağlanmakta ve yükseköğrenim hizmeti almaktadır. Yine on binlerce engelli vatandaşımız bu sistem aracılığıyla yükseköğrenimlerine devam etme imkanı bulmaktadır."

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

AÖF'ün mezuniyet töreninde ilginç yaşam hikayeleri de ortaya çıktı. Felsefe bölümü mezunu 72 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Suat Şenkaynak, ikinci üniversiteyi bitirmenin mutluluğunu yaşadı. Şenkaynak, "Üniversite yıllarında felsefeye ilgim vardı. Emekliliği de keyifle geçirmek için kaydoldum. Çok isabetli bir karar vermişim. Çok mutluyum. Okumaya devam edeceğim kararını henüz vermedim ama aklımdan geçmiyor değil. Bu iş benim bayağı hoşuma gitti. Üçüncüye de adım atabilirim diye düşüyorum" dedi.

Emekli astsubay 68 yaşındaki Enver Yılmaz da AÖF Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduğunu belirtti. Yılmaz, "2 çocuğum, 5 torunum var. 2013 yılında rektörümüze söz vermiştim. Siz kapılarınızı açık tutarsanız biz gelmeye devam edeceğiz diye. Bu yıl Sosyoloji Bölümünü bitirdim. Böylece 2 ön lisans, 3 lisans programını bitirmiş oldum ama devam edeceğim. Bundan sonra Edebiyat okumak istiyorum" diye konuştu.

AÖF Sosyal Hizmetler bölümü mezunu 62 yaşındaki Bilge Taşçıoğlu da 2 oğlu, 2 de torunu olduğunu belirterek, "Öğrenmenin yaşı yok. Çok mutluyum. Benim için herhalde bir daha yaşayamayacağım bir duygu" dedi.

2 çocuk 1 torun sahibi olan 60 yaşındaki Ayşe Meral Turan da AÖF Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Turan, "Bu benim üçüncü Açıköğretim mezuniyetim. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oluyorum. Okumanın yaşı yok, devam edeceğim. Herkese öneriyorum, okusunlar" diye konuştu.

Kocaeli Dilova Belediyesi Yazıişleri Müdürü 59 yaşındaki Mehmet Emin Arslan da daha önce AÖFYerel Yönetimler Bölümü'nü bitirdiğini, şimdi de Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi. Arslan, " Çok heyecanlıyım. Böyle bir heyecanı yaşamak çok onur, gurur verici bir şey. Gençler hiçbir şeyin zamanını kaçırmasınlar. Her şeyi zamanında yapsınlar. Evet, bu yaşta okuyoruz, çok güzel ama onlar bizim yakaladığımız fırsatı yakalayamayabilirler. Onun için her şey zamanında ve yerinde güzel. Ben şimdi 30 yıl önce yapmam gerekeni bugün yapıyorum" dedi.

ANNE KIZ BİRLİKTE DİPLOMA ALDI

Mezuniyet töreninde 57 yaşındaki Hatice Erkan AÖF Sosyal Hizmetler Bölümü'nden, kızı Nuriye Erkan da İlahiyat Bölümü'nden mezun oldu. Kızıyla birlikte diplomasını alan Hatice Erkan, “3 oğlum bir kızım var. Oğullarım üniversiteyi kazanınca ben de heveslendim. İlkokul mezunuydum. Orta, lise derken üniversiteyi de bitirdim. Sosyal Hizmetler okudum, çok mutluyum. Kızım da üçüncü üniversiteyi bitirdi. Mezuniyet törenine ikimizi birden çağırdılar. Çok sevinçliyiz, anlatılmaz yaşanır" diye konuştu.

Nuriye Erkan da daha önce Yerel Yönetimler ile Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdiğini, şimdi ise İlahiyat bölümünden mezun olduğunu söyleyerek, "Bu üçüncü diplomam. Çok mutluyum. Bu imkanı sağladığı için Anadolu Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hayaller bir diplomaya sığmıyor, sığmaz. Annemin de mezun olduğuna çok sevindim. Birlikte mezun olmak da çok apayrı bir duygu. Onu çok seviyorum" dedi.

Törende mezunlara diplomalarını Eskişehir Valisi Azmi Çelik ile Rektör Prof.Dr.Naci Gündoğan ve öğretim üyeleri verdi.

