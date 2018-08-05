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60 günde 1354 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), () - SAKARYA'daki sahillerde görev yapan cankurtaranlar, 60 günde 1354 kişinin hayatını boğulmak üzereyken kurtardı.  Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne...

60 günde 1354 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), () - SAKARYA'daki sahillerde görev yapan cankurtaranlar, 60 günde 1354 kişinin hayatını boğulmak üzereyken kurtardı. 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaranlar, Karadeniz sahillerinde boğulmaların önüne geçebilmek için büyük mücadele veriyor. Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde 53 cankurtaran, bu sezon 2 zodyak bot, 7 jet ski ve 30 cankurtaran kulesi ile 60 günde 1354 kişiyi boğulmaktan kurtarıldı.
Sakarya sahillerinin, Karadeniz’in en tehlikeli sahilleri ve akıntı bölgesi olduğunu belirten Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, şunları söyledi:
"Tüm arkadaşlarımız ve ekipmanlarımız ile boğulma vakalarına karşı her zaman görevimizin başındayız. 4 Haziran Pazartesi gününden itibaren boğulma tehlikesi geçiren 1354 vatandaşımıza müdahale ettik. 41 vatandaşımıza Kaynarca’da, 1182 vatandaşımızı Karasu’da, 131 vatandaşımıza ise Kocaali sahillerimizde müdahale ettik. 131 vatandaşımızı hastaneye sevkini gerçekleştirirken, 1174 kişinin ise ayakta tedavilerini yaptık. Hamdolsun, şimdiye kadar hayatını kaybeden vatandaşımız olmadı. Kötü senaryoların yaşanmaması için vatandaşlarımızdan uyarı tabelalarına dikkat etmeleri ve cankurtaran ekiplerimizin olmadığı kıyı şeritlerinde denize girmemeleri noktasından hassasiyet bekliyoruz."

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