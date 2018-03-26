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6 yıldır endüstriyel ürün tasarımlarına imza atıyor

SAMSUN’da Tuğçe Özkaner (35), üniversiteden mezun olduktan sonra geldiği memleketinde, 6 yıldır endüstriyel ürün tasarlıyor. Tuğçe Özkaner, 2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Ürün Tasarımı Bölümü'nden mezun...

6 yıldır endüstriyel ürün tasarımlarına imza atıyor
SAMSUN’da Tuğçe Özkaner (35), üniversiteden mezun olduktan sonra geldiği memleketinde, 6 yıldır endüstriyel ürün tasarlıyor.
Tuğçe Özkaner, 2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Ürün Tasarımı Bölümü'nden mezun olduktan sonra memleketi Samsun'a gelip, ailesinin yanına yerleşti. Burada bir ofis açan Özkaner, 6 yıldır tek başına çalışarak firmalara endüstriyel ürün, grafik, logo, kurumsal kimlik tasarımları hazırlayıp, ahşap ürün, ahşap çocuk ürünleri, kanaviçeler, tablolar ve suluboya çalışmaları yapıyor.
Endüstriyel ürün tasarımcısı Tuğçe Özkaner, "Mezun olduktan sonra Samsun’da ailemin yanına gelip, bir atölyeyi ofisim haline getirdim. Burada kadınlara atölye çalışmaları yaparak keyifli ürünler çıkartıp, güzel vakitler geçiriyoruz. Tasarım benim için bir tutku olduğu için ürün tasarımlarında daha çok ahşap üzerine yönelerek tasarımlar çıkartıyorum. Kendim başında durarak çizip, tasarlayıp, sanayideki ustam ile birlikte bunları nihai bir ürün haline getiriyoruz. Aynı zamanda grafik tasarımı üzerine hizmet veriyorum. Tek başıma kadınlarla birlikte atölye çalışmaları yapıyorum. Yaklaşık 6 senedir bu sektöre hizmet veriyorum. Çok sayıda ürün ve grafik tasarımları üzerine firmalarla çalışmalarım oldu" dedi.

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