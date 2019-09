6 yıldır ayakları topa değmese de futbol yaşama nedeni

ANTALYA'da 4,5 yaşında teşhisi konulan, 14 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum olan futbol sevdalısı DMD kas hastası Tugay Tokat'ın (21) en büyük hayali, fırsat verilmesi halinde futbol yorumcusu olmak. Oğluna 6 yıl önce aldığı spor ayakkabılarını pırıl pırıl görmenin büyük üzüntü verdiğini belirten baba Metin Tokat (48) ise "Keşke ayakkabılarını hemen eskitebilseydi" dedi.

Antalya'da 4,5 yaşında yürümesinde bozukluk başlayınca düz taban olduğu düşünülerek doktora götürülen Tugay Tokat'a, bir kas hastalığı türü olan DMD tanısı konuldu. Baba Metin Tokat ile anne Zeynep Tokat (45), daha önce hiç adını duymadıkları hastalıkla zorlu bir mücadeleye başladı. Kuaför anne işinden ayrılarak tüm zamanını oğluna ayırırken, özel sektörde çalışan baba ise oğluyla mutlu olmanın yollarını aramaya başladı.

MAÇ YORUMLADI, SINIF TAKIMINA HOCALIK YAPTI

Galatasaray taraftarı olan Metin Tokat, bir dönemin efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu'nun adını verdiği oğlu ile maç izlemeye gitti, futbol yorumlarını izleyerek vakit geçirdi. Babasıyla aynı takımı tutan ve 'Tugay' yazılı sarı kırmızı formasını üzerinden hiç çıkarmayan DMD hastası genç, bir süre sonra iyi bir izleyici olmanın avantajıyla, arkadaşlarına maçları yorumlamaya başladı. Ailesinin ve arkadaşlarının ilgiyle dinlediği Tugay'a lise yıllarında bir de teknik direktörlük teklifi geldi. Okul içinde düzenlenen futbol turnuvasında arkadaşlarının isteğiyle sınıf takımına hocalık yapan Tugay, verdiği taktiklerle sahaya çıkan takımın kupa almasını sağladı.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

Tugay Tokat, 14 yaşına girdiğinde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 6 yıl önce alınan spor ayakkabıları hiç eskimeyen Tugay, her şeye rağmen hayallerinin peşinde koşuyor. Mahallede futbol oynayan çocukları görünce sokağa çıkarak onlara taktik veren DMD hastası genç, hayatında önemli yeri olan futbolla ilgili bir alanda çalışmak istiyor. İsmini taşıdığı Tugay Kerimoğlu ile 2014 yılında Antalya'da oynanan Galatasaray- Ajax maçında tanışan Tugay'ın hedefi futbol yorumcusu olmak.

14 YAŞINDAN BU YANA FUTBOL OYNAYAMIYOR

Futbola gönül verdiğini anlatırken gözleri gülen Tugay Tokat, 10 yaşında mahallede çocuklarla futbol oynamaya başladığını, 14 yaşına kadar devam ettiğini, o yaşında yürüyemez hale gelerek tekerlekli sandalyeye bağlı kaldığını söyledi. Arkadaşlarının kendisi olmadan futbol oynamadığını belirten Tugay, "Arkadaşlarım mutlaka beni maça alıyorlardı, hiçbir zaman beni dışlamadılar" dedi. Artık yürüyemediği için futbol oynayamadığını belirten Tugay, çok iyi bir izleyici olduğunu, her maçın pozisyonlarını yorumladığını söyledi.

SINIF TAKIMINA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI

75.Yıl Cumhuriyet Lisesi mezunu olan Tugay, heyecanla bir dönem teknik direktörlük yaptığını anlatırken, "11'inci sınıftayken okul içinde futbol turnuvası düzenlendi. Sınıf takımları oynayacaktı. Turnuva öncesi arkadaşlarım bana teknik direktörlük teklif etti. Kabul ettim. Turnuva öncesi onları çalıştırdım, taktikler verdim. Çok güzel oynadılar, başarılı oldular ve kupayı biz aldık" dedi.

GENÇ OYUNCULARI İZLEMEYİ SEVİYOR

Genç oyuncuları izlemeyi çok sevdiğini ifade eden Tugay, "Bazen mahallede çocuklar futbol oynarken yanlarına gidip taktik veriyorum. Çok hoşuma gidiyor bu. Takımların genç oyuncuları izleme bölümleri oluyor. Orada çalışmayı çok isterim" diye konuştu. DMD hastalarına "Eve kapanmasınlar. Pes etmesinler. Mücadele etsinler. Yapabildikleri her şeyi yapsınlar" diyen Tugay, "Zamanla her şey yoluna girer" dedi.

'HASTALIĞI YENMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Baba Metin Tokat ise DMD'nin zor bir hastalık olduğunu belirterek, "Biz bu hastalığı yenmeye çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. En büyük ilacın moral olduğunu düşünüyorum. Aile olarak birbirimize sımsıkı sarıldık. Bu hastalığı yenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Maalesef bu hastalığın şu anda bir tedavisi yok. Ama sebebi biliniyorsa tedavisi de bulunabilir diye düşünüyorum" dedi.

ASKERLİK YAPTI, YEMİN ETTİ

Tugay'ın hastalığı nedeniyle hiç moralini bozmadığını, hiçbir zaman hastalığını kullanmadığını, sosyal hayattan hiç kopmadığını anlatan Metin Tokat, şunları kaydetti:

"Biz oğlumuza evde eğitim verdirtmedik. Tugay akülü arabasıyla okula gidip liseyi bitirdi. Sosyal çevreden ayrılmadı. Şimdi lise arkadaşlarıyla pikniğe ve maçlara gidiyor. Açıkçası Tugay bizden daha güçlü çıktı. Mayıs 2017'de Antalya Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 1 günlük askerlik yaptı, yemin törenine katıldı ve terhis belgesini aldı."

'TUGAY'A EN SON 6 YIL ÖNCE AYAKKABI ALMIŞTIM'

DMD'li çocuklar yürüyemedikleri için ayakkabılarını hiç eskitemediğini söyleyen Metin Tokat, "En son 6 yıl önce Tugay'a spor ayakkabısı almıştım. Ayakkabısı hiç eskimedi. Pırıl pırıl duruyor. Çünkü yürüyemiyor. Bu beni çok yaralıyor. Keşke ayakkabılarını eskitebilse. Bu durum beni çok üzüyor" dedi.

KARDEŞİ TUANA'NIN HAYALİ

Tugay'ın 11 yaşındaki kardeşi Tuana da ağabeyi gibi bir futbol sevdalısı. Ağabeyiyle maç izlemeyi çok seven Tuana, birlikte maçlara gittiklerini söyledi. Ağabeyi futbol oynayamasa da bazen evin içinde onunla topa vuran Tuana'nın hayali ise birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bir maçını izlemek.