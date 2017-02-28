6 yıl hapisle aranan terör hükümlüsü 7 yıl sonra yakalandı

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya maddi destek sağlamak amacıyla tehditle para topladığı ileri sürülen bir gruba 2007 yılında jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Bu operasyonda kaçan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis kararı bulunan 49 yaşındaki A.Ç., 7 yıl sonra jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2007 yılında Bayındır'da düzenlediği operasyonda o dönem terör örgütü PKK'nın ilçe sorumlusunun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütüne maddi destek sağlamak için tehditle para topladığı ileri sürülen zanlılar tutuklanırken, hakkında yakalama kararı çıkartılan A.Ç., kayıplara karıştı. Yargılama sonunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.Ç.'nin yakalanması için Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürdü. 7 yıl kaçan A.Ç., Bayındır İlçesi'nde geçen 24 Şubat'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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