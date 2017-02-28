Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...

6 yıl hapisle aranan terör hükümlüsü 7 yıl sonra yakalandı

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya maddi destek sağlamak amacıyla tehditle para topladığı ileri sürülen bir gruba 2007 yılında jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Bu operasyonda kaçan...

6 yıl hapisle aranan terör hükümlüsü 7 yıl sonra yakalandı

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya maddi destek sağlamak amacıyla tehditle para topladığı ileri sürülen bir gruba 2007 yılında jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Bu operasyonda kaçan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis kararı bulunan 49 yaşındaki A.Ç., 7 yıl sonra jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2007 yılında Bayındır'da düzenlediği operasyonda o dönem terör örgütü PKK'nın ilçe sorumlusunun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütüne maddi destek sağlamak için tehditle para topladığı ileri sürülen zanlılar tutuklanırken, hakkında yakalama kararı çıkartılan A.Ç., kayıplara karıştı. Yargılama sonunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.Ç.'nin yakalanması için Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürdü. 7 yıl kaçan A.Ç., Bayındır İlçesi'nde geçen 24 Şubat'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.