6 yavru köpek soğuktan dondu

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'un Erfelek İlçesi'nde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 6 yavru köpek donarak telef oldu.

Sinop’un Erfelek İlçesi'nde yeni yapılan bir cami inşaatına giren köpek burada doğum yaptı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmayan köpek, yavrularını besleyemedi. 6 yavru köpekler, soğuktan donarak telef oldu. 2 yavrusu kalan anne köpek vatandaşlar tarafından bugün fark edildi. Belediyeyi arayıp durumu bildiren vatandaşlar, köpeğe yiyecek ve su yardımında bulundu.



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