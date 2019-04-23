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6 yaşındaki engelli Aysel'e, 23 Nisan'da tekerlekli sandalye hediye edildi

Aziz ÖNAL/KARLIOVA (Bingöl), ()- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde oturan bedensel engelli 6 yaşındaki Aysel Arat'a, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Sizin Sesiniz İyilik Derneği' tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Bingöl'de...

6 yaşındaki engelli Aysel'e, 23 Nisan'da tekerlekli sandalye hediye edildi

Aziz ÖNAL/KARLIOVA (Bingöl), ()- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde oturan bedensel engelli 6 yaşındaki Aysel Arat'a, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Sizin Sesiniz İyilik Derneği' tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.
Bingöl'de gönüllü gençler tarafından, ihtiyaç sahiplerinin hayırseverler aracılığıyla desteklenmesi amacıyla kurulan 'Sizin Sesiniz İyilik Derneği' tarafından, Karlıova ilçesine bağlı Hacılar köyünde  oturan doğuştan bedensel engelli Aysel Arat'ın tekerlekli sandalye ihtiyacının giderilmesi için çalışma başlatıldı. Yardımseverlerin desteğiyle alınan tekerlik sandalye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Aysel'e hediye edildi. 

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