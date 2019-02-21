6 yaşında başladığı kalaycılıkta 60 yılı geride bıraktı 

SİVAS'ta, 6 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini ilerleyen yaşına karşın sürdüren İbrahim Ödül (66), kararmış bakır kapları körüklü ateşte yeniden parlatıyor. Ödül, mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu belirterek, gücü yettiğince kalaycılık yapmayı sürdüreceğini ifade etti.​Demircilarardı Mahallesi'ndeki dükkanında kalaycılık yapan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Ödül, babası Hacı Bekir Ödül'ün yanında 6 yaşındayken mesleğe başladığını söyledi. 1970 yılında kendi iş yerini açan, 60 yıldır kalaycılık yaparak geçimini sağlayan Ödül, kararmış bakır kapları ateşte kalaylayarak yeniden parlatıyor.Kentte, mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu söyleyen İbrahim Ödül, kalaycılığı 1991 yılında vefat eden babasından öğrendiğini ifade etti. İbrahim Ödül, "İlkokula giderken zaman zaman babamın dükkanına geliyordum. O dönemde gide gele mesleği öğrendim. Hala da bu mesleğe devam etmekteyim. 60 yıldır bu mesleği yapıyorum. Hiçbir zaman kazandığıma haram katmadım. Hep helal kazandım. Şimdiye kadar bu şekilde geçinip gittim. Ben kalaycılık yaparak çocuklarımı okuttum. Sabah iş yerime gelip, temizliğimi yapar, ocağımı yakıp kalaya başlarım" dedi.'ÇELİK VE ALÜMİNYUM YEMEĞE ZARAR VERİYOR'Meslekte bazılarının kurşun ve metal kullandığını belirten Ödül, sağlığa zararlı olduğu için kendisinin kalaydan başka malzeme kullanmadığını söyledi. Ödül, "Bu işte mutlaka kalay kullanmak lazım. Ben hayatım boyunca kalaydan başka bir şey kullanmadım. Bazıları kurşun ve metal kullanıyorlar, bu da sağlığa zarar veriyor. Müşteriler bana en çok tencere, tabak, tas, kazan ve leğen getiriyor. Hala bakır kapları kullanan ve zaman zaman da kalay için getirenler mevcut. 30 yıl önce işlerimiz daha yoğundu. Herkes bakır kap kullanıyordu. Şimdilerde çelik ve alüminyum daha çok kullanılıyor. Onlar da yemeklere zarar veriyor. Şu an yeniden bakır kaplara bir dönüş var ama bizim meslekte yetişen kişi kalmadı. Bakırcılığın son mesleğini yapan birkaç kişi kaldı" diye konuştu.Ödül, gücü yettiğince de mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.'30 YILDIR MÜŞTERİSİYİM'İbrahim Ödül'ün 30 yıllık müşterisi olduğunu söyleyen İsmail Akbulut, "İbrahim Usta'yı 30 yıldır tanırım. Kalay işim olunca İbrahim Usta'nın yanına gelir, kalay işlerimi yaptırırım. Bazen de canım sıkılınca sohbet etmeye gelirim" dedi.

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