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6 üniversiteden teröre karşı ortak açıklama

KAYSERİ, () - ERCİYES, Ahi Evran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Kırıkkale, Bozok ve Aksaray Üniversiteleri'nin senatoları tarafından yayınlanan ortak bildiride, son dönemde Türkiye üzerinde oynanan oyunlar kınandı ve yarınlar...

6 üniversiteden teröre karşı ortak açıklama

KAYSERİ, () - ERCİYES, Ahi Evran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Kırıkkale, Bozok ve Aksaray Üniversiteleri'nin senatoları tarafından yayınlanan ortak bildiride, son dönemde Türkiye üzerinde oynanan oyunlar kınandı ve yarınlar için her zamankinden daha çok ülkeye sahip çıkılması vurgulandı.
Ahi Evran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Bozok Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi’nin katılımı ile kamuoyuna duyurulan ortak senato bildirisi şöyle:
“Ülkemizin ve milletimizin varlığına ve bütünlüğüne yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir süreçten geçmekteyiz. Farklı görüntüler altında gerçekleştirilen bu saldırıların aynı merkezden yönetildiğinin farkındayız. Yeniden diriliş ruhuyla yeşeren umutlarımızı söndürmeyi amaçlayan bu saldırıların aziz milletimizde yılgınlığa yol açması hedeflenmektedir. Ancak belli ki bu mihraklar nice kritik dönemeçlerden alnının akıyla çıkmış olan necip milletimizin ferasetini ve zorluklar karşısında gösterdiği destansı mücadeleyi hesaba katmamışlardır. Asırlar boyu bu topraklar üzerinde mücadele ruhuyla var olmuş aziz milletimizin bekasına sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. En son destansı mücadelesini 15 Temmuz'da büyük bir cesaretle ortaya koyan milletimizin bu saldırıları da göğüsleyeceğine inancımız tamdır. Adına FETÖ, PKK ya da DEAŞ ismi takılarak gerçekleştirilen bu saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozacaklarını zannedenler büyüyen bir dalga halinde istiklâlini korumak için bu milletin nasıl mücadele verdiğini göreceklerdir. İnanç ve özgürlüğünden daha kıymetli bir değer tanımayan bu millet, atalarının kanıyla yoğrulmuş ve bedeli ödenmiş bu toprakları savunmakta asla tereddüt etmeyecektir."
6 üniversitenin ortak açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrı ve açıklamalarına de destek verildi.

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