Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da, bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde, 29 Nisan Pazar günü Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden saçılacak 6 ton mesir macununun duası, protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

UNESCO Kültür Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, kent sakinlerini mesir macunu saçım töreni heyecanı sardı. Festival kapsamında, cuma namazının ardından Sultan Camii'nde Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler için mevlit okutuldu. Mevlidin ardından Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde, saçılacak 6 ton şifalı mesir macununun duası yapıldı. Manisa Müftü Vekili Paşa Bektaş tarafından yaptırılan duaya Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mümtaz Kahya, AK Parti'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve daire müdürleri katıldı. Duanın ardından protokol üyeleri, katılanlara ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına mesir macunu saçtı. Kadınlar tarafından hazırlanan ve duası yapılan şifalı mesir macunları da saçılmak üzere çuvallara dolduruldu.

Manisa'yı Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Tanık, yapımı tamamlanan 6 ton mesirin büyük coşkuyla saçılacağını belirtip, herkesi saçım törenine davet etti. Sultan Camii kubbeleri ve çevredeki evler olmak üzere 40'tan fazla noktada, 29 Nisan Pazar günü, 6 ton mesir binlerce kişiye saçılacak.



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