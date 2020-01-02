6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildi
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, köpeklerden kaçarken tırmandığı ağaçta 6 saat mahsur kalan kedi, 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde sokak köpeklerin kovaladığı...
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, köpeklerden kaçarken tırmandığı ağaçta 6 saat mahsur kalan kedi, 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde sokak köpeklerin kovaladığı bir kedi, tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak gelen itfaiye aracı, sokağın dar olması nedeniyle giremedi. Bunun üzerine belediyeden iş makinesi gönderildi. Kepçeye çıkan bir görevli ağaçtaki kediyi alıp, kurtardı.
Yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatlik çalışma ile kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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