6 PKK'lının cezaevinden firarı davasının ilk duruşma yapıldı

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden, 5 Mart 2016 tarihinde 6 PKK'lı hükümlü ve tutuklunun firar etmesine ilişkin 2'si tutuklu 15 infaz koruma memuru ve 7 askerin, 6 aydan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu gardiyanlar Cesim Demirtaş ve Recai Dağkuşu Elazığ E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile tutuksuz yargılanan 16 sanık ile avukatları ise duruşma salonunda katıldı. Tutuksuz 4 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk savunması alınan tutuklu infaz koruma memuru Recai Dağkuşu, iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Hiç bir delil olmadan 15 aydır tutukluyum. Mahkumların kaçması için ip, çarşaf ve penseyi ben cezaevine sokmadım. Firarın yaşandığı akşam hiç bir olumsuzluk yoktu. Firar olayını cezaevinden çıktıktan sonra beni arayan görevlilerden öğrendim. Tutuklu ve hükümlülerin cezaevinden kaçması için kimseye yardım etmedim" dedi.

"UZUN NÖBET SÜRESİ NEDENİYLE YORGUNDUM"

Tutuklu İnfaz Koruma Memuru Cesim Demirtaş ise firar olayıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Firarın yaşandığı gün cezaevinde nöbetim vardı. Daha önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mahkum koğuşunda görevliydim. Uzun nöbet süresi nedeniyle yorgun düştüm. Yüksek güvenlikli cezaevinde firar olmayacağı ihtimalini düşünerek biraz rahat davranıyorduk.15 aylık tutukluyum ve mağdurum" dedi.

"FİRAR BEKLEMİYORDUK, ŞAŞKINIZ"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklar ise olay gecesi cezaevinde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, yüksek güvenlikli cezaevinde firar olayının yaşanacağını beklemediklerini söylediler.

Firar nedeniyle şaşkın olduklarını belirten tutuksuz sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi. Savunmaların ardından görüşünü açıklayan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamın karar vererek, duruşmayı erteledi.

5'İ AĞIRLAŞTILMIŞ ÖMÜRBOYU HÜKÜMLÜSÜ 6 PKK'LI KAÇMIŞTI

Türkiye'nin en iyi korunan cezaevlerinden olan Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden 5 Mart 2016 günü 6 PKK'lı hükümlü ve tutuklu firar etti. Yapılan kontrolde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu Ramazan Aslan, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 38 yıl 32 ay cezaya hükümlü Devrim Kavak, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 135 yıl 23 ay cezaya hükümlü Osman Kılıç, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 25 yıl 14 ay cezaya hükümlü Ulaş Arslan, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 14 yıl 6 ay cezaya hükümlü Beşir Arcagök ile ağırlaştırılmış ömür boyu ve 31 yıl 18 ay cezaya hükümlü Diyar Kaydu'nun firar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 infaz koruma memuru tutuklanırken, bunlardan Mahmut Uzunkaya 21 Haziran 2016 tarihinde Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etti. Firar eden PKK'lı teröristlerden bazılarının 2013 yılında Bingöl Cezaevi'nden kaçıp, daha sonra yakalanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne nakledildiği belirlenirken, örgüt yöneticisi Murat Karayılan firarilerin Kandil'de bulunan kamplara ulaştığını açıkladı.

Firar olayına ilişkin hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 6 şüphelinin 'Dikkat, özen yükümlülüğüne aykırı davranma sonucu kaçmaya neden olma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, 2 şüphelinin ise 'Hükümlü olan kişinin kaçmasını sağlama' suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.