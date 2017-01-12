Nursima KESKİN/ ANKARA,()Anayasa değişikliği teklifinin 1. tur görüşmelerinde 6'ncı madde 343 oyla kabul edildi. Kullanılan oy sayısı 483, red 137, boş 2, geçersiz 1 oy.
6'ncı madde 343 oyla kabul edildi
Nursima KESKİN/ ANKARA,()Anayasa değişikliği teklifinin 1. tur görüşmelerinde 6'ncı madde 343 oyla kabul edildi. Kullanılan oy sayısı 483, red 137, boş 2, geçersiz 1 oy.
12 Ocak 2017 Perşembe 21:37
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