6 metrelik yılanı öldürüp, ağaca astılar

ELAZIĞ’daki Buzluk Mağaraları yakınında, 6 metre uzunluğunda bir yılan öldürüldükten sonra ağaca asılmış halde bulundu.Elazığ’ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağaraları yakınında, bu sabah adı açıklanmayan bir kişi ağaç dallarına asılı ölü yılan buldu. 6 metre uzunluğundaki yılanın öldürüldükten sonra ağaca asıldığı öğrenildi.



