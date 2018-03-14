6 kişilik ailenin yaşadığı ev yangında kül oldu

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi Ulutürk Mahallesi'nde, Selahattin Gidici'nin eşi ve 4 çocuğu ile yaşadığı ev, kimsenin olmadığı anda çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bismil Ulutürk Mahallesi'nde yaşayan işsiz Selahattin Gidici'ye (52) ait evde dün akşam yangın çıktı. Evden alev ve dumanların yükseldiğini gören komşular, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, evdeki eşyalar yandı. Yangın, ailenin evde olmadığı sırada çıktığı belirlendi.

Selahattin Gidici, bir ömür boyu çalışarak sığındığı evi ve eşyalarının bir anda yok olduğunu belirterek, "Eşim ve çocuklarım yakınlarımızın evine gitmişti. Ben de dışardaydım. Komşular alev ve dumanları görünce itfaiyeye haber vermişler. İtfaiye ekipleri gelip yangına müdahale etmiş ama hiçbir şey kalmamış. Çok zor bir durum" dedi.



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