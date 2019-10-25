6 ilçede prim ödemeleri uzatıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Akçakale ve Ceylanpınar dahil 6 ilçede prim ödemelerinin 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar'ın da olduğu 6 ilçede prim ödemelerinin uzatıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, 'Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 02.12.2019 tarihine uzattık. Biz birlikte Türkiye'yiz' dedi.



