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6 ilçede prim ödemeleri uzatıldı
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Akçakale ve Ceylanpınar dahil 6 ilçede prim ödemelerinin 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldığını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım...
GENEL 25.10.2019, 16:37
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Akçakale ve Ceylanpınar dahil 6 ilçede prim ödemelerinin 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar'ın da olduğu 6 ilçede prim ödemelerinin uzatıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, 'Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 02.12.2019 tarihine uzattık. Biz birlikte Türkiye'yiz' dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar'ın da olduğu 6 ilçede prim ödemelerinin uzatıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, 'Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 02.12.2019 tarihine uzattık. Biz birlikte Türkiye'yiz' dedi.
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