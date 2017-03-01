6 HDP milletvekili danışmanı hakkında dava açıldı

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - TBMM Anayasa Komisyonu toplantısının ardından milletvekilleriyle birlikte terör örgütü lehine slogan atarak, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla, HDP milletvekili danışmanı 6 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'de 2 Mayıs 2016'da yapılan Anayasa Komisyonu toplantısının ardından HDP'li milletvekilleriyle Meclis koridorlarında, 'Biji Serok Apo' diyerek, terör örgütünün sözde marşı 'Gerilla'yı söyledikleri gerekçesiyle HDP milletvekili danışmanı 6 şüpheli için başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheliler Hasan K., Metin K., Muhammed K., Murat G., Olcay Ç. ve Zülküf K. hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nca yapılan idari tahkikat sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen rapor ve temin edilen görüntüler üzerinden şüphelilerin HDP milletvekilleri ile birlikte grup halinde hareket ederek toplantı salonu terk ettikleri esnada ve TBMM koridorlarında 'Biji Serok Apo' diye slogan attıkları ve 'Gerilla'yı söylediklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma başlatılmasıyla gözaltına alınan danışmanlardan bazılarında ele geçirilen dijital materyallerin, Ankara Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği ancak incelemenin, yoğunluk nedeniyle uzun zaman alacağı belirtilen iddianamede, "Adil yargılanma hakkı kapsamında mağduriyet oluşmaması bakımından yargılamanın biran evvel başlaması gerektiği hususu nazara alınarak şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması yoluna gidilmesi zarureti doğmuştur" denildi.

ŞÜPHELİ MUHAMMED D. DAHA ÖNCE AYNI SUÇTAN CEZA ALDI

İddianamede, şüpheli Muhammed K.'nın daha önceden hakkında açılan kamu davaları sonucunda terör örgütü propagandası yapma suçlarından, 1 yıl 9 ay ve 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığı ve yine terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütü üyesi olma suçlarından hakkında birçok soruşturmanın bulunduğu belirtildi. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde, şüpheliler birden fazla kez 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.