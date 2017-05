6 çocuklu ailenin zor yaşamı

Ahmet ÖZER-Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, asgari ücretle çalışan fabrika işçisi 40 yaşındaki Suphi Demir, 6 çocuğuna bakabilmek fırınlardan bayat ekmek topluyor. Demir, harçlık veremediği için eğitim çağındaki 5 çocuğunun okula aç gidip geldiğini söyledi.

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 6 çocuk babası Suphi Demir, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Evi kira olan Suphi Demir, daha ucuz olduğu için taze ekmek yerine fırınlardan bayat ekmek alıyor. 6 çocuğundan 5'i okula giden ve zor şartlarda geçimlerini sağladıklarını anlatan Suphi Demir, şöyle dedi:

"Ben bir fabrikada asgari ücretli işçi olarak çalışıyorum. Oturduğum eve ayda 500 lira kira ödüyoruz. Ayrıca 100 lira su, 100 lira da elektrik faturası ödüyorum. 600 lira mutfak masrafımız oluyor. Bu söylediklerimle aldığım ücret bitiyor. Telefon faturam var, çarşıya gittiğimiz zaman 100 lira yol parası oluyor. Hastaneye gidiyoruz masraf çıkıyor, nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. 6 çocuğum var ve 5'i okuyor. Sabah okula giderken çocuklarıma çoğu zaman para veremiyorum. Okula aç gidip, aç geliyorlar."

"EVE ET ALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Aldığı asgari ücretin 5-6 gün içinde sabit giderlerle bittiğini anlatan Demir, eve en son ne zaman et aldığını hatırlamadığını söyledi. Kurban kesen komşularının getirmesiyle evlerine et girdiğini kaydeden Demir, "Eve et aldığımı hiç hatırlamıyorum. Kurban bayramlarında komşularımız et veriyor. Onu da az az çocuklara yemek yapıyoruz. Asgari ücretin bize yeteceği 5 günlük bir şey. Geri kalan günler yarı aç yarı tok yaşıyoruz" diye konuştu.



