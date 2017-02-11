6 ay önce anne olan genç kadın ilik kanserinden öldü

GEÇEN yıl anne olduktan sonra bunun sevincini yaşayamadan kemik iliği kanserine yakalandığı belirlenen 28 yaşındaki Belgin Yılmaz Cörüt'ün yaşama veda etmesi ailesini yıktı.Aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Erdal Öztürk'ün yeğeni olan Belgin Yılmaz Cörüt, 28 Mart 2015 tarihinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde işyeri bulunan Abdullah Cörüt ile yaşamını birleştirdi. Çevresinde çok sevilen özel bir şirkette muhasebeci genç kadın, 6 ay önce anne oldu. Ancak anne olduğuna bile sevinemeyen Belgin Yılmaz Cörüt'ün ilik kanserine yakalandığı belirlendi. Belgin Yılmaz Cörüt'ün yaşatılması için çevresindeki herkes bir şeyler yapmaya çalışırken, aranan uygun ilik bulundu ve nakli gerçekleştirildi. İlik nakli ile birlikte Belgin Yılmaz Cörüt'ün tedavisinde önemli ilerleme kaydedildi. Tedavi giderek iyi sonuç verirken Belgin Yılmaz Cörüt'ün durumu geçen hafta ağırlaştı. Bunun üzerine genç kadın Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Hastanesi yoğun bakım servisine alındı. Tüm çabalara rağmen Cörüt kurtarılamadı.Daha önce hiçbir sağlık sorunu bulunmadığı ifade edilen Belgin Yılmaz Cörüt'ün ölümü, ailesini yıktı. Cenazesi yarın Ordu'nun Gülyalı İlçesi'nde toprağa verilecek.

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