5N1PR'dan yeni nesil iletişimciliği

İSTANBUL, () - 5N1PR Ajansı, 'kurumsal iletişim, kurumsal kimlik stratejileri' başta olmak üzere iletişim sürecinin her adımında hizmet verirken sosyal medyada da yeni atılımlar geliştirmeyi hedefliyor.

Sosyal Medyada "Strateji ve Yaratıcılık alanında yerli ve uluslararası şirketlerin adresi olabilmek adına yeni hedefler doğrultusunda projeler hazırladıklarını belirten 5N1PR İletişim Danışmanlığı Genel Koordinatörü Kenan Kaffar; "Dijitalleşen dünyada Sosyal Medya önemli yer tutmaktadır. Markayı ve şirketlerin çalışmalarını ön planda tutmak için teknolojik alanda yaşanan gelişmeler yeni olgular ortaya koymaktadır. Sosyal medya, her geçen gün yenilenerek hayatın her alanında yer almaktadır. Bu yeniliğe ayak uydurmak için strateji ve yaratıcılık alanında da değişiklikleri ve yenilikleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle sosyal medya, hem markalar hem de tüketiciler için önemli ro teşkil etmektedir. Gerek markaların tanıtımları, haberleri ve gelişmeleri, gerekse markaların kullanıcıları ve müşteriyle iletişimleri, ilişkileri konusunda sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanmak gerekmektedir. 5N1PR İletişim Danışmanlığının amacı, markaların çalışmalarını sürekli güncellenme ile sıcak tutarak sosyal medya yoluyla tüketici ve markaları marka haberciliği ilebuluşturmaktır" diye 5N1PR'nin yeni atılımları hakkında bilgiler verdi.