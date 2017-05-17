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58 yıllık hasırcı çift çırak arıyor

Ramazan ÇELİK/ ALTINÖZÜ(Hatay), ()-HATAY'ın Altınözü İlçesi'nde 80 yaşındaki Fatma Köleoğlu ile eşi  82 yaşındaki Niyazi Köleoğlu, 58 yıldır hasır örüp geçimlerini sağlıyor. Altınkaya Mahallesi'nde eşi Fatma Köleoğlu ile...

58 yıllık hasırcı çift çırak arıyor

Ramazan ÇELİK/ ALTINÖZÜ(Hatay), ()-HATAY'ın Altınözü İlçesi'nde 80 yaşındaki Fatma Köleoğlu ile eşi  82 yaşındaki Niyazi Köleoğlu, 58 yıldır hasır örüp geçimlerini sağlıyor.
Altınkaya Mahallesi'nde eşi Fatma Köleoğlu ile hasır örücülüğünü ilerlemiş yaşına rağmen sürdüren Niyazi Köleoğlu, bir yandan da sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için çaba veriyor. Atölyeye çevirdikleri evlerinin bir odasında çalışan çift, hasat zamanı tarlalardan topladıkları buğday saplarını, atölyelerine getirip kök boyalarının yardımıyla renklendiriyor. Renklendirip kuruttukları buğday saplarına el emeği ve göz nuru dökerek adeta can veren usta çift, ürettikleri sepetleri, kadın  çantalarını ve süs eşyalarını düzenledikleri sergilerde satıyor.
4 çocuğunu bu meslekten kazandığı parayla okuttuğunu anlatan Köleoğlu, "Biz bu buğday saplarını Ağustos ayında tarladan topluyoruz, çalışıyoruz, üretiyoruz, 4 çocuğum var, çocuklarımı bununla besledim, mesleğime, mezara gidene kadar devam etmeyi düşünüyorum. Ama bizimle de mezara gitsin istemiyoruz. Mesleği öğretmek için çırak arıyoruz.  Belki bir kişi gelir, ben yaparım der de, biz de seviniriz" dedi. Niyazi Köleoğılu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta birçok kursiyere ustalık yaptığını, ancak mesleğin zorluğunu görenlerin tek tek kursu terk ettiğini, bu yüzde de hasırcı yetişmediğini anlattı.

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