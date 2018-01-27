57’inci Alay Sancağı Balıkesir'den Afrin'e yola çıktı

BALIKESİR, ()-STAR Gazetesi’nin yazarlarının “Star Şehir Buluşmaları” adıyla gerçekleştirdiği organizasyonun 2’ncisi geçtiğimiz cuma akşamı Avlu Balıkesir’de gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kadınların el işlemesiyle hazırladığı 57'inci Alay Sancağı'nı Afrin'e götürülmek üzere Zabıta Amirliği'ne teslim etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Star Şehir Buluşması Balıkesir programı cuma günü Avlu Balıkesir’de gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi Yazarı Aziz Üstel, Star Gazetesi Yazarı Resul Kurt ve Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan’ın konuşmacı olarak katıldığı Star Şehir Buluşmaları Balıkesir programının açılışı Vali Ersin Yazıcı tarafından yapıldı. Oturumun konukları arasında AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Ticaret Borsası Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkan ve Müdürleri ile çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"ÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBEDERSEK KİMSENİN KARŞISINDA DURAMAYIZ"

Başkan Kafaoğlu oturumda yaptığı konuşmada “Balıkesir Kuva-yi Milliye şehridir. Balıkesir her zaman mesele bayraksa, mesele devletse, milletse, her zaman hassasiyeti daha fazla olmuştur. Bütün şehir tek vücut olmuştur. Bunu kurtuluş savaşında da görüyoruz. Kurtuluş savaşında Balıkesir Lisesi 3 dönem üst üste mezun vermemiştir. Öğrencilerinin tamamı Çanakkale’ye cepheye gitmiş ve geri dönememişler ve şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Yine kurtuluş savaşı yıllarında 41 bayrak adam ülkemiz işgal edilince bir araya gelerek düşmanla silahlı mücadele kararı almışlardır. Bizi biz yapan değerlerimizi gençlerimize aktarmak lazım. Biz öz benliğimizi kaybedersek kimsenin karşısında duramayız” dedi.

"BALIKESİR KEŞFEDİLMEYE BAŞLADI"

Balıkesir’in coğrafi yapısı ile yeraltı ve yerüstü zenginliklerine ilişkin tespitlerde de bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Balıkesir İstanbul’un 3 katı yüzölçümüne sahip bir şehir. 2 tane denizimiz var. 300 kilometre sahil şeridimiz var. Balıkesir jeotermal kaynakları ile zengin bir il. 13 tane ilçemizde jeotermal kaynaklar var. Balıkesir muz ve çayın dışında tüm ürünlerin yetiştirilebildiği bir yer. Balıkesir tarım ve hayvancılık şehri. Kırmızı ette, beyaz et, süt ve yumurtada üretiminde daima ilk üç arasında yer alan bir ildir. 32 tane madenimiz var. Otoyolların Balıkesir’den geçmesi bizim için büyük bir avantaj. Türkiye’de Devlet Demiryolları ile bağlantısı olan 7 tane liman var. Bunların bir tanesi Balıkesir’dir. Böyle ciddi avantajlarımız var. 2 tane hava limanımız var. Koca Seyit Havalimanı aktif olarak çalışıyor. Merkez’deki havalimanımızda bu sene uçuşlara başlayacak inşallah. Balıkesir gittikçe cazibe merkezi olmaya başladı."

BALIKESİR’İN KALBİ AFRİN’DE ATIYOR

Afrin’de gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile açıklamalarda bulanan Başkan Kafaoğlu,

“Türkiye’de herkes, 7’den 77’ye bir olduğunu, diri olduğunu, kardeş olduğunu görüyorum. Böyle olunca bizim karşımızda kimse duramaz. Tarih boyunca da duramamış zaten. Bir sürü seferler yapılmış. Haçlı seferleri yapılmış. Kurtuluş Savaşı’nda seferler yapılmış. Ama başaramamışlar. Yine başaramayacaklar. Çünkü o Çanakkale ruhu dimdik ayakta duruyor. Bu ruhun 15 Temmuz’da da dimdik ayakta durduğunu gördük. Zaman zaman endişeleniyorduk. Gençlik başka yerlere mi gidiyor diyorduk. 15 Temmuz gecesi gördük ki, o Çanakkale ruhu dimdik ayakta duruyor. Belki ateş küllenmişti, gözlenmişti ama kuvvetli bir nefes Sayın Cumhurbaşkanımızın nefesi o ateşe o köze bir üfledi ki, altından yanar dağlar fışkırdı ve o hayasızca akını durdurdu. Allah’ın izniyle de şimdi de Afrin’de o teröristleri, o terör yuvalarını yerle bir edeceğiz. Kahraman ordumuz özellikle yerli ve milli silahlarımızla o teröristlerin tamamını temizlemeden dönmeyeceklerdir. Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’in onlarla bir ve beraber olduğunu, kalbinin onlarla birlikte attığını her zaman göstermiştir ve göstermeye de devam edecektir” diye konuştu.

AFRİN’E 57. ALAY SANCAĞI MORALİ

Etkinliğin son bölümünde Başkan Kafaoğlu, Balıkesirli kadınların el oyaları ile işleyerek hazırladıkları Çanakkale’de destan yazan 57. Alay’ın Sancağını Afrin’deki askerlere ulaştırılmak üzere Zabıta Amirliği'ne teslim etti. Sancağın teslimi sırasında salonda duygulu anlar yaşandı.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)