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'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
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'57'nci Alay' korteji, Edirne'ye ulaştı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),() - ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan Çanakkale'ye gitmek üzere yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, Edirne'ye ulaştı. 235...

'57'nci Alay' korteji, Edirne'ye ulaştı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),() - ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan Çanakkale'ye gitmek üzere yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, Edirne'ye ulaştı.
235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ'dan yola çıkan öğrenci ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 57 kişi, Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı. Ellerinde Türk bayrağı, 'Dönmeyi düşünmediler' yazılı pankartlarıyla korteji burada 27'nci Alay’ı temsilen Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) ile Uzunköprü 15'inci Hava Bölüğü karşıladı. Kortej, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önüne yürüdü.
57'nci Alay Yürüyüş Koordinatörü Hikmet Selim Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, “Keşan’da 27'nci Alayımızla gurur duyarak birleşiyoruz. Yürüyüşümüz 9'uncu yılına ulaştı. Kısa zaman öncesine kadar 27'nci Alay’ı kimse bilmiyordu. İlk müdafaayı yaptıklarını, savaşın kaderini değiştirdiklerini kimse bilmiyordu. 27'nci Alay anısına Keşan’ın Çelebi Köyü’ne liyakat anıtının dikilmesini istiyoruz. Yürüyüşümüz boyunca bizlere destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi. Yılmaz, konuşmasının ardından yürüyüşe katılan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı’ya liyakat madalyasının bulunduğu plaket takdim etti.
27'nci Alay Yürüyüş Koordinatörü ve DOÇEK Başkanı Hakan Eşme de, “Çanakkale’de ilk kurşunu 27'nci alay olarak biz sıkmıştık. 57'nci Alay arkamızdan gelerek bize yardıma koşmuştu. Kazandığımız an bu andı. 57'nci Alay ile birlikte Çanakkale ruhunu yeniden yaşatmak ve geleceğe aktarmak için hep beraber yürüyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın ruhu Çanakkale olmadan anlaşılamaz” diye konuştu.
Öte yandan ilerleyen yaşına rağmen tekerlekli sandalyesiyle yola çıkan bedensel engelli Mehmet Orhan (62) da, "Çanakkale zaferinin yıldönümü için yola çıktık. Eskileri unutmamak, hatırlatmak ve yaşatmak için Çanakkale'ye gidiyoruz. Engelli olmama rağmen devam ediyorum" dedi. Kortej daha sonra Çanakkale'ye yürümek üzere yola çıktı.
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