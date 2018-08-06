55 bin Suriyeli, bayram için ülkelerine gidiyor (2)

CİLVEGÖZÜ'NDEN DE GİDİŞLER BAŞLADI

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan da bugün ülkelerine gitmeye başladı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ilk defa uygulamaya konulan randevu sistemine Kurban Bayramı’nda barkotlu randevu eklendi. Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği 'www.suriyeizin.com' adresinden aldıkları barkotlu randevu belgesi, pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeliler yapılan kontrollerin ardından çıkış yapıyor.

GÜNLÜK 5 BİN KİŞİ

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından izdiham yaşanmaması içinde gerekli önlemlerin alındığı Cilvegözü'nde, Kurban Bayramı nedeniyle günlük 5 bin kişiye randevu veriliyor. Bayramlaşmaya giden Suriyelilerin çıkışları 19 Ağustos günü sona erecek. Geri dönüşler ise 30 Aralık 2018 gününe kadar devam sürecek.



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-

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