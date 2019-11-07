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53 yıldır ayakkabı imal ediyor

SİVAS'ta çırak olarak başladığı meslekte 53 yılı geride bırakan Mehmet Külekçi (62), ayakkabı imalatı ve tamiratı yaparak geçimini sağlıyor. Sivas'ta yaşayan evli, 5 çocuk babası Mehmet Külekçi, mesleğe 1966 yılında 9 yaşındayken...

GENEL 05.11.2019, 11:55
SİVAS'ta çırak olarak başladığı meslekte 53 yılı geride bırakan Mehmet Külekçi (62), ayakkabı imalatı ve tamiratı yaparak geçimini sağlıyor.

Sivas'ta yaşayan evli, 5 çocuk babası Mehmet Külekçi, mesleğe 1966 yılında 9 yaşındayken çırak olarak başladı. Zamanla işinde ustalaşan Külekçi, 1980 yılında kendi dükkanını açtı. Şimdi ise kent merkezinde Mehmetpaşa Mahallesi'nde 10 metrekarelik dükkanında ayakkabı imalatı ve tamiratı yaparak mesleğini sürdürüyor. Külekçi sipariş üzerine ürettiği ayakkabıları 150-500 lira arasında değişen fiyatlara satıyor.

Yaklaşık yarım asırdır ayakkabı imal ettiğini söyleyen Külekçi, "Çıraklık, kalfalık derken usta oldum. 53 yıldır da bu işle uğraşıyorum. Meslek güzel bir meslek. Şu an çırak bulunmuyor. Eskiden anne-baba çocuklarını işe vereceği zaman ya kunduracı, ya berber ya da terziyi tercih ediyordu. Ama şu an çırak bulunmuyor. Çırak bulunmadığı için de zor oluyor. Aslında kolay ve para kazandıran bir meslek. Mesleğimi sevmesem bu işi 53 yıldır yapmazdım. Gün içerisinde müşterilerin istedikleri her türlü ayakkabıyı yapıyorum. Müşterinin fotoğrafını çekip getirdiği ayakkabıları bakarak bire bir aynısını yapıyorum'' dedi.

'MÜŞTERİLERİM SABİT'

Yaptığı ayakkabıların hepsinin el işçiliği olduğunu söyleyen Külekçi, "Ben özellikle 'kösele' dediğimiz ayakkabıdan yapıyorum. Fabrikalarda bunu makinelerle yaparlar. Ama ben köselenin her aşamasını elimle yapıyorum. Meslek hayatım boyunca en pahalı yaptığım ayakkabı 900 liralık bir ayakkabıydı. O da 'körüklü çizme' denilen bir modeldi. Her yaştan müşterim var, her yaşa uygun ayakkabı yapıyorum. Sivas'ın genelinde herkes beni bilir. Benim müşterilerim hep sabittir" dedi.

Külekçi'nin uzun yıllardır müşterisi olan Halim Demirgil ise "Ben devamlı müşterisiyim. Kendisinden çok memnunum. Yaptığı ayakkabılar sağlam ve güzel oluyor. Yazın kendisine sandalet, kışın ise kauçuklu ayakkabı yaptırıyorum" diye konuştu.

 

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