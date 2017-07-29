53 yaşındaki anaokulu öğretmeninin bağlama tutkusu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 53 yaşındaki anaokulu öğretmeni Emriye Bayram, yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocuk kursiyerlerle birlikte bağlama çalmayı öğreniyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Emriye Bayram türküleri çok sevdiği için bağlama çalmayı öğrenmek istedi. İlçede anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Bayram, 10 ay önce Erbaa Belediyesi'nin açtığı ücretsiz bağlama kursuna katılmaya karar verdi. Bayram, ilk kursun tamamlanmasıyla birlikte Kongre ve Kültür Merkezinde kursiyerlerin verdiği konserin orkestrasında yer aldı. Bayram, kendini daha da geliştirmek için açılan ikinci kursa da devam etti. Bağlama öğrenmekten mutlu olduğunu ifade eden Bayram, ''Türkü söylemeyi çok seviyorum. Kendi başıma bile evdeyken sürekli türkü söylerim. Bağlamaya karşı bende özel bir merak oluştu. Ama Erbaa’nın küçük oluşu böyle şeylerin olmayışı ilk zamanlarda beni geri çekti. Sonra bizim caddemizde özel bir müzik evi açıldı. Baktım onun aidatları çok fazla o yüzden gidemedim. Komşum ESMEK’te böyle kursların olduğunu söyledi. Geldik görüştük ve başladım. Blok flüte ağırlık verdik biz lise ve üniversite çağlarımızda. Herhalde öğretmenlerin de işine o geliyordu kolayca. Blok flüt çaldım. Ben onu da çok sevdim. Yaşımdan dolayı, çevre beni tedirgin etti. Saz çalmayı, özellikle bir bayanın saz çalması çevre tarafından yadırganır diye düşünmüştüm. Ama birkaç arkadaşım beni bu konuda destekledi. Olabileceğini söyledi. Kararımı öyle verdim. Yapamam diye düşünmedim çünkü öğrenmenin yaşı yok gerçekten. Çalışınca her şey oluyor. Gençler ve çocuklar gibi parmak kaslarımız çok esnek olmayabilir ama burada da bayanların el esnekliğinin verdiği bir çabuklukla basitten öğrenmeye başladık'' diye konuştu.

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