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53 kilo 750 gramlık hamburger yaptılar

ZONGULDAK'ta bir AVM'de bulunan kafenin mutfak şefi Murat Aydoğdu(38), ekibiyle birlikte 16 saatte 1 metre çapında 53 kilo 750 gram ağırlığında hamburger yaptı. Zonguldak'ta bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede mutfak şefi olan Murat...

53 kilo 750 gramlık hamburger yaptılar
ZONGULDAK'ta bir AVM'de bulunan kafenin mutfak şefi Murat Aydoğdu(38), ekibiyle birlikte 16 saatte 1 metre çapında 53 kilo 750 gram ağırlığında hamburger yaptı.
Zonguldak'ta bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede mutfak şefi olan Murat Aydoğdu, 7 kişilik ekibiyle 16 saat süren çalışmayla 20 kilo et kullanarak 1 metre çapında 53 kilo 750 gram ağırlılığındaki hamburger yaptı. Bin 500 liraya mal olan hamburger alışveriş merkezinde sergilenirken, hamburgeri görenler fotoğrafını çekerek Aydoğdu'dan bilgi aldı. 7 arkadaşıyla birlikte hamburgeri yaptığını belirten Aydoğdu, "Gece saat 11'den beri çalıştık 7 arkadaşla. Güzel bir çalışma oldu. İnsanların ilgisini çekti. Görenler birlikte fotoğraf çektirdi. Yapılışını sordular. Hamburgeri biraz sergiledikten sonra akşam müşterilerimize ikram edeceğiz." dedi.
FOTOĞRAFLI

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