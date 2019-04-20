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52 yaşında avukat oldu

ESKİŞEHİR'de yaşayan ve doğumunda geçirdiği beyin felci nedeniyle yürüyemeyen Murat Arı (52), emekli olduktan sonra avukatlığa başladı. Anadolu Üniversitesi kütüphanesinde uzman olarak çalışıp, emekli olan Arı, Eskişehir Barosu'nda...

52 yaşında avukat oldu
ESKİŞEHİR'de yaşayan ve doğumunda geçirdiği beyin felci nedeniyle yürüyemeyen Murat Arı (52), emekli olduktan sonra avukatlığa başladı. Anadolu Üniversitesi kütüphanesinde uzman olarak çalışıp, emekli olan Arı, Eskişehir Barosu'nda 4 ay staj yaptıktan sonra cübbesini giydi. Arı, "Mesleğimin ilk davasının çocuk hakları konusunda olmasını istiyorum" dedi.
Doğuştan beyin felci hastası olan Murat Arı, 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Arı, buradan 1996 yılında mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi'nin kütüphanesinde uzman olarak çalışmaya başladı. Üniversitedeki görevinden emekliye ayrılmasının ardından avukat olmaya karar veren Murat Arı, Eskişehir Barosu'nda staja başladı. Dört ay süren staj süresini başarıyla tamamlayan Arı, Eskişehir Barosu’nda düzenlenen törenle avukatlık cübbesini giyip ruhsatını aldı.
'EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM'
Fas asıllı eşinin kendisine büyük destek olduğunu ifade eden Arı, "Edebiyat fakültesinden hemen sonra sınavlara girdim ve hukuk fakültesini kazandım. Daha sonra de yüksek lisans yaptım. Bu süreçte sanal ortamdan Fas asıllı eşim olan Zahra Rchiech ile tanışarak evlendim. 4 aylık staj sürem boyunca beni her gün eşim adliyeye getirip götürdü. En büyük destekçim eşimdir. Benim gibi engelli arkadaşlarım yılmasın. Çalışsınlar ve sokağa çıksınlar. Yapabildikleri her şeyi yapsınlar. Meleğimin ilk davasının çocuk hakları olmasını istiyorum. Mağdur olan çocukları savunmak istiyorum. Ben elimden gelen gayreti gösterdim. Bir yerlere gelmeye çalıştım. Emekli olduktan sonra avukat olmaya karar verdim. İyi bir avukat olabilmek için çaba göstereceğim" dedi.
Murat Arı, Eskişehir Barosu’nda düzenlenen törenle cübbesini giyip Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz’den çalışma ruhsatını teslim aldı. Mutlu gününde Arı’yı Fas asıllı eşi Zahra Rchiech ile meslektaşları da yalnız bırakmadı.

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