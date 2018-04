“5.1’lik deprem, büyük ve yıkıcı depremleri önleyebilir”

ADIYAMAN’IN Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremi değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Bölgede her sene ve aynı şiddet aralığında bir deprem olduğuna göre, yaşanan bu enerji boşalmasına iyi diyebiliriz. Bu durum büyük ve yıkıcı depremleri önleyebilir. Bu beklenen bir depremdi” dedi.

Doğu Anadolu fay hattı üzerinde birkaç senedir çalışmalar yapıldığını ve bölgede artçı depremlerin meydana gelebileceğini söyleyen Altan, “Orada taze bir hat var. Artçı depremler olabilir ancak korkulacak bir durum yok, yüksek şiddette deprem beklenmiyor. Halkı bilinçlendirmek ve önlemler almak gerekir. Genelde bölgede düzensiz ve köy tipi yapılar olduğu için yıkımlar olabilir. Bunun için de çok yüksek şiddetli deprem olmasına gerek yok, orta şiddette de yıkılabilir” diye konuştu.

“DEPREMDE FARKINDALIK HAYAT KURTARIR”

Türkiye’nin yüzde 95 deprem bölgesi olduğunu belirten AFAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Bizim depreme her yerde hazırlıklı olmamız gerekir. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Depremde farkındalık hayat kurtarır. Devlet bu konularda daha da hassas olmalı. Özellikle o bölgedeki belediyeler, yapıları denetleyerek oturulur veya oturulamaz şeklinde bir denetim uygulayabilir, halka binaları güçlendirmesi için kredi teşviklerinde de bulunabilirler” ifadelerini kullandı.

“HALKIMIZI DEPREM SİGORTASINA ZORLAMALIYIZ”

Prof. Dr. Altan, depreme hazırlık aşamasında alınması gereken önlemlerden bir tanesinin de insanların mağdur olmaması için deprem sigortası olduğuna değindi. “Halkı deprem sigortasına zorlamalıyız” diyen Altan şunları söyledi:

“Halk muhakkak deprem sigortası yaptırmalı. Binaların yapısı her yerde sağlam olmadığı için orta şiddetli depremlerde de yıkılabilir. Halkın zararının minimalize edilmesi gerekiyor. TOKİ sayesinde de insanlar daha uygun yerlere yerleştirilebilir. O bölge devlet tarafından iyileştirilecek, uzun vadeli planlar var ancak her şeyi devletten beklemeden kendi can sağlığımızı, malımızı da korumamız gerekiyor”

“HALK KORKMAMALI, BİLİNÇLİ OLMALI”

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, üniversite olarak afet eğitimi verdiklerini ve halkın depremlerden korkmayıp bilinçli olması gerektiğini söyledi. Altan, “Düzensiz binaların onarılıp güçlendirilmesi büyük önem taşıyor ancak bazen deprem bölgelerinde binalar sağlam olsa bile içeride bulunan eşyalar duvara sabit olmadığı için sarsıntı esnasında insanların ölümüne sebebiyet verebiliyor. En basit örnek olarak halka bunu bile aşılamamız depremle mücadele etmede herkese yarar sağlayacaktır” dedi.

