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515 kiloluk trafoyu kalasa bağlayarak tepeye taşıdılar

BATMAN'ın Sason ilçesine bağlı Sarıkız mezrasında yanan elektrik trafosunun değiştirilmesi için çalışma başlatan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, 4 saat süren mücadele sonunda 515 kiloluk trafoyu yol olmayan tepeye, bir kalasa bağlayıp...

515 kiloluk trafoyu kalasa bağlayarak tepeye taşıdılar
BATMAN'ın Sason ilçesine bağlı Sarıkız mezrasında yanan elektrik trafosunun değiştirilmesi için çalışma başlatan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, 4 saat süren mücadele sonunda 515 kiloluk trafoyu yol olmayan tepeye, bir kalasa bağlayıp yaklaşık 500 metre taşıyarak çıkardı. Trafonun yerine montaj edilmesi ile 25 haneli mezra yeniden elektriğe kavuştu.
Sason'a bağlı Yuvalar köyünün Sarıkız mezrasında, bir tepede bulunan elektrik trafosu kısa süre önce yandı. Mezranın karanlıkta kalmaması için harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, yanan trafonun yerine yenisini yerleştirmek için çalışma başlattı. Toplam 515 kilo ağırlığında ve 250 KVA gücündeki yeni trafo, kamyonetle mezra yakınlarına kadar getirildi. Trafonun çıkarılacağı bölgeye giden yol bu noktada biterken, ekiplerin zorlu mücadelesi başladı. Mezra sakinlerinin de yardımı ile trafo bir kalasa bağlanarak, yaklaşık 500 metre taşınıp, tepeye çıkarıldı. 4 saat süren mücadele sonucunda tepeye çıkarılan yeni trafonun montajı yapıldı ve mezra yeniden elektriğe kavuştu.
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Batman İl Müdürü Yusuf Açar, Sason ilçesinin coğrafi açıdan Türkiye'nin en zor bölgelerinden biri olduğunu, yanan trafonun yerine takılacak trafoyu arkadaşlarının sırtlarında taşıyarak yerine ulaştırdığını söyledi.

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