'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Nevriye Köroğlu'nun, evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altın olduğu iddiasıyla resmi izinle kazı çalışması başlattığı bölgeden 6 taş çıktı. Köroğlu, "Dedikodulara son vermek için kazı yaptırdım. Parada pulda gözüm yoktu. Tamamen sıkıntılara son vermek içindi bu kazı" dedi.



Malkara'nın Gönence Mahallesi Mezarlık mevkisinde yaşayan Nevriye Köroğlu, müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, önceki gün boş arazide kazı çalışması başlattı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü. 500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti.

'DEDİKODULARA SON VERMEK İÇİN KAZI YAPTIRDIM'



Bölgede 2 gün iş makineleriyle yapılan kazılardan altın yerine 6 büyük taş çıktı. Taş parçalarından birini, evinin bahçesinde hatıra olarak saklayacağını belirten Nevriye Köroğlu, "Resmi kazımızı tamamladık. Yapılan kazılardan 6 büyük taş çıktı. Taşlardan birini bahçemde hatıra olarak saklayacağım. Kazıyı yaptırmamdaki amaç ise bizi rahatsız ediyorlardı. Ben de gerekli izinleri alıp, resmi kazıya başladım. Kazımız 2 gün boyunca sürdü. Bundan sonra başka kazı yaptırmayı düşünmüyorum. Artık çok bilenler gelsin. 'Kazı, kazı' diye başımı yediler. Dedikodu aldı başını gitti. Ben de bu dedikodulara son vermek için kazı yaptırdım. Çıksaydı köyüme yardım yapacaktım. Mesela köyüme düğün salonu yaptıracaktım. Köyümüzdeki fakirlere yardım yapacaktım. Öğrencilere yardım yapacaktım. Benim parada, pulda gözüm yoktu. Tamamen sıkıntılara son vermek içindi bu kazı" diye konuştu.

'SONUCU GÖRDÜK, HERKES RAHATLADI'



Gönence Mahallesi'nin muhtarı Bayram Ali Ayten ise 2 gün boyunca yapılan kazının tamamlandığını belirterek, "Devletimizin izniyle resmi kazımız tamamlandı. Nevriye hanımın da dediği gibi bu kazı yapılan rahatsızlıklara son vermek içindi. Şimdi herkes rahatladı. Bahçede 6 ayrı yerde kazı yapılarak çukur açtık. Umduğumuz çıkmadı. 3 metre boyunda büyük kayalar çıktı. Herkes görsün, duysun. Komşumuzu kimse rahatsız etmesin artık. Kazıdan bir şeyler çıksaydı, köyümüze büyük vaatleri vardı Nevriye hanımın. Köyümüze ne gerekiyorsa yapacaktı. Ben de köyümüzün noksanlarını söyledim; ama olmadı. Kendisi de üzgün değil zaten. Sonucu gördük. Herkes rahatladı şimdi" dedi.