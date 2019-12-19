istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

50 yaşında üçüzlerini kucağına aldı

Hande NAYMAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Çiğli ilçesinde 9 yıl boyunca tüp bebek tedavisi gören 50 yaşındaki Aylin Erdoğan, 14’üncü denemesinde, üçüz bebek sahibi oldu. Annelik özlemi üçüzlerini kucağına alınca dinen  patoloji hekimi...

GENEL 19.12.2019, 09:51

Hande NAYMAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Çiğli ilçesinde 9 yıl boyunca tüp bebek tedavisi gören 50 yaşındaki Aylin Erdoğan, 14’üncü denemesinde, üçüz bebek sahibi oldu. Annelik özlemi üçüzlerini kucağına alınca dinen  patoloji hekimi Aylin Erdoğan, "Bir gün bile anne olamayacağımı düşünmedim. Bu yüzden hep devam ettim. Anne olmak isteyen herkesin sonunda başaracağına inanıyorum" dedi.

Çiğli'de yaşayan Aylin ve Ertan Erdoğan çifti, 9 yıllık evlilikleri boyunca çocuk sahibi olmanın hayalini kurdu. 13 defa başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek denemesinin ardından gittiği hastanede 14'üncü denemede üçüz bebeklere hamile olduğu haberini alan Aylin Erdoğan, mücadelesiyle anne olmak isteyen herkese umut oldu. Kendisi de patoloji hekimi olan Erdoğan, 5 Aralık günü 34 haftalık ikisi kız, biri erkek olan bebeklerini dünyaya getirmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadı. Bebeklerine Tardu, Tansu ve Tanyu ismini veren Erdoğan, "14'üncü tüp bebek denememde hamile kaldım. Maddi manevi çok yıpratıcı bir süreçti, ama ben çok inandım. Hiçbir zaman bir gün anne olacağıma dair içimde bir şüphe olmadı. Bu yüzden hep devam ettim. Profesyoneller tarafından 'dur' dendi, ama ben çok inandım ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanın umutsuzluğa kapıldığı hiçbir konuda başarıya ulaşacağını düşünmüyorum. Anne olmak isteyen herkesin eninde sonunda anne olacağına inanıyorum" diye konuştu.

'HİSSETTİĞİM ŞEYLERİ İFADE EDECEK KELİME YOK'

Üçüz bebeklerini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hurafelerle değil, bilimle hareket edin. Ben çok danıştım, çok sordum, çok okudum. Son çalışmaların ışığındaki takiplere mutlaka gittim. Gebe kaldıktan sonraki süreç de çok önemliydi. Hastanenin ve hekimin iyi seçilmesi gerekiyor. Doğumdan sonra onları kucağıma aldığımda hissettiğim şeyleri ifade edecek bir kelime olduğunu düşünmüyorum. Çok acı çekmeme rağmen ve ağrılarım olmasına rağmen her sarıldığımda bambaşka bir şey hissettim. İsimlerini öz Türkçe koydum. Oğlumun ismi Tardu armağan, Tansu mucize ve Tanyu yüce anlamına geliyor. Onlar benim için hakikaten mucize ve armağanlar. Anne olmak için bilimsel her yöntem araştırılmalı. Anne olmak isteyenler, onlara uygun olduklarını düşündükleri yöntemi seçip içlerine sindirsinler ve iyi merkezlere gitsinler. Gerçekleri dürüstçe söyleyecek hekimlerle çalışsınlar. Anne olma umutlarından asla vazgeçmesinler."

'HASTANIN İNANCINI KAYBETMEMESİ ÖNEMLİ'

Aylin Erdoğan'ın gebelik sürecini takip eden doktorlardan Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Canverenler, pozitif yaklaşıma dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Aylin Hanım gerek yaşı itibariyle, gerekse 14'üncü tüp bebek denemesinin sonucunda hamile kalması ve üçüz bebekleri olması sebebiyle takibimiz açısından son derece özellikli bir gebeydi.  Bütün riskleri en baştan detaylı biçimde kendisiyle görüştük. Bütün oluşabilecek süreçleri enine boyuna konuştuk, ancak her zaman pozitif kişiliğe sahip biri olduğu için gebeliğinin güzel geçeceğine kendisi inanmıştı. Adım adım tüm süreci takip ettik. Bütün tarama testlerinden başarıyla geçti. Şekeri, tansiyonu çıkmadı, down sendromu açısından herhangi bir sıkıntı meydana gelmedi. Pozitif yaklaşımın gebelik sürecini olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. 34 hafta 3 gün sonunda kendisinin doğumunu gerçekleştirdik. Bebekler elbette yeni doğan yoğun bakım gözleminde kaldılar, ancak oradan da problemsiz bir şekilde çıktılar. Riskli gebeliklerde hekimlerin önerilerine uyulması ve hastanın hiçbir zaman inancını kaybetmemesi oldukça önemli."

'ANNENİN POZİTİF ENERJİSİ ÇOCUĞA YANSIYOR'

Gebelik sürecinde anneye oluşabilecek sağlık sorunları açısından karşılıklı diyalog halinde anneye güven sağlandığını söyleyen Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Çiçek, şunları söyledi:

"Anne de hekim olması nedeniyle oluşabilecek sorunları daha önceden tahmin etmesine rağmen olayı çok iyi karşıladı. Bu bizim için çok önemli bir kriterdir. Annenin pozitif enerjisi çocuğa yansıyor. Bebeklerimiz üçüz olmalarına rağmen, diğer üçüz bebeklere göre daha sağlıklı doğdular, ben de bunu annenin pozitif enerjisine bağlıyorum. İkisi kız, biri oğlan olan bebeklerimiz sınırda prematüre bebeklerdi, biz de takibine başladık ve beşinci günde bebekler emmek istedi. Beklentimiz 14 gün içerisinde çıkmaktı ama bebekler 5'inci günde çıkmaya başladı. Şu anda bebeklerimiz sağlıklı. Bizim için 50 yaşında bir anneden sağlıklı üçüz bebeklerin dünyaya gelmesi bir mucizedir."
 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
İmsak 06:45
Güneş 08:18
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10