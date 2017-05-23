50 ülkeden 142 gazeteciye Türkiye anlatılıyor

TURKEY Discover the Potential (TDP) tanıtım etkinlikleri çerçevesinde projelendirilen ve “Türkiye-Gücünü ve Potansiyelini Keşfet” sloganıyla gerçekleştirilen Uluslararası Medya Forumu, 50 ülkeden 142 gazetecinin katılımı ile Antalya’da başladı.

Türkiye’nin ekonomi, turizm ve ticaret potansiyelinin ele alındığı, kültür ve medya konularının tartışıldığı Forum, dünya medyasının en geniş katılımlı uluslararası etkinliklerinden biri olarak görülüyor. Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteklediği, THY, Maxx Rolay, İHKİB ve Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleştirilen Uluslararası Medya Forumu, İsviçre merkezli uluslararası medya kuruluşu Global Connection Media SA (GC) tarafından düzenleniyor.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde Maxx Royal Belek’te, GC Yönetim Kurulu Başkanı Jacques Pasche’ın açılış konuşmasıyla başlayan Forum'a; Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de katıldı.

“TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ SADECE DENİZ, KUM, GÜNEŞ DEĞİL”

Forum'un açılışında konuşan Bakan Nabi Avcı, Türkiye'nin turizmdeki potansiyelini keşfetmeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Türkiye’nin turizmde dünyanın en büyük altıncı destinasyonu olduğuna işaret eden Avcı, “Türkiye doğu ile batının en uyumlu şekilde buluştuğu, görüştüğü ve tanıştığı ülkedir" dedi. Türkiye'nin 1980'lerde başlattığı turizm hamlesi ile bu alanda kaydedilen gelişmeleri anlatan Avcı, "Rahmetli Turgut Özal'ın başlattığı turizm hareketi daha çok kıyı turizmi üzerinden şekillendi. Türkiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil, potansiyeli bunun çok üzerinde. Sadece deniz, kum ve güneş ile dünyanın altıncı büyük destinasyonu olabildiysek, diğer turizm potansiyellerimizi harekete geçirdiğimizde daha ileri noktalara gelmememiz için bir neden yok" diye konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ YETERİNCE TANITAMADIK”

Türkiye'nin neresinde bulunulursa bulunulsun, 10 kilometrelik bir çember çizildiğinde keşfedilmemiş birçok güzelliklerin görüleceğini belirten Avcı, "Ülkenin bu potansiyeli bugüne kadar gerektiği gibi değerlendirilemedi. Antalya'ya geçen yıl 6,5 milyonun üzerinden turist geldi. Yakınımızda Antalya Arkeoloji Müzesi var. Bütünlüğü korunmuş Afrodit heykelleri bakımından bir numara. Bu kadar güzel korunmuş tarihi eserler dünyanın hiçbir müzesinde yok. Ancak geçen yıl müzeyi gezen turist sayısı 68 bin. İnanılır gibi değil. Bu, misafirlerimizin kabahati değil. Demek ki sahip olduğumuz bu güzelliği yeterince tanıtamamışız. Dini miras alanları bakımından da çok zengin bir ülkeyiz ama onları da yeterince tanıtamadık. Yayla ve gastronomi turizm de aynı şekilde" ifadelerinde bulundu.

“TÜRKİYE 10 BİN YILLIK MEDENİYET HAVZASI”

Türkiye'nin 10 bin yılın üzerinde bir yerleşim ve medeniyet havzasına ev sahipliği yaptığını dile getiren Bakan Avcı, "Türkiye bugün bile farklı kültürlerin buluştuğu bereketli topraklara sahip. Türkiye doğu ile batının en uyumlu şekilde buluştuğu, görüştüğü ve tanıştığı ülkedir. Bu binlerce yıldır böyledir. Geçen binlerce yıl, bu topraklarda sadece arkeolojik eserler bırakarak değil, farklılıklara nasıl davranılması gerektiği örneğini de gösterdi. Türkiye'nin özellikle bugünlerde dünyaya sunacağı çok önemli değerleri var. Çok derin bir kültürümüz var. Dünyaya, ihtiyaç duyduğu olumlu mesajı verecek kültür bu topraklarda mayalandı. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Ağırladığımız siz basın mensuplarının da katkılarıyla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için bu birlikteliğe ihtiyacımız var" diyerek sözlerini noktaladı.

"YABANCI YATIRIMCI SAYISI ARTIYOR"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de Forum’daki konuşmasında, dünya basınında zaman zaman Türkiye ve ekonomisiyle ilgili olumsuz haberler yer aldığını hatırlattı. Yabancı gazetecilere bu haberlerin doğru olmadığını yakından göstermek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyleyen Büyükekşi, halk oylamasıyla, ülke yönetimindeki çift başlılığın ortadan kalkmasıyla, ekonominin yeniden ana gündem haline geldiğini ifade etti. Türkiye'ye Mart ayında gelen yabancı yatırımların yüzde 25 arttığını kaydeden Büyükekşi, Türkiye'deki 55 bini bulan yabancı şirket sayısının her geçen gün çoğaldığını kaydetti. Büyükekşi, çok önemli bir genç nüfus potansiyeline sahip Türkiye'nin dünya ticaretindeki payının da arttığını vurguladı.

FORUM İKİ GÜN SÜRECEK

İki gün sürecek olan Forum süresince, “Türkiye’deki Dış Yatırımlar-Algılar ve Gerçekler”, “Türkiye’nin Cazip Yatırım Ortamı”, “Türkiye’nin Menkul Değerleri”, “Türkiye’de iş yapmak”, “Anadolu’nun Evrensel Değerleri” ve “Uluslararası İletişim ve Uluslararası Medya” konulu oturumlar gerçekleştirilecek ve çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı sunum yapacak.

ÇOK YÖNLÜ TANITIM ETKİNLİĞİ

Global Connection’ın TDP tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, BAE, Birleşik Krallık ve ABD’de gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarının ardından planladığı Uluslararası Medya Forumu, Türk ekonomisinin anlatılmasının yanı sıra medya alanında yeni yaklaşımların ele alındığı bir platform. GC, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde 31 Ağustos 2016 tarihinde yine Antalya’da Türkiye-Rusya Medya Forumu düzenlemişti. Rusya ve Türkiye tarafından üst düzey onlarca gazetecinin katıldığı Türkiye-Rusya Medya Forumu, iki ülke arasındaki en büyük sivil girişim etkinliklerinden biri olmuştu. Global Connection Uluslararası Medya (GC), Narenciye Tanıtım Grubu adına tasarlayıp uyguladığı tanıtım kampanyası ile de, bu yıl, Rusya’nın İletişim Oscar’ı olarak bilinen Gold Print Awards adlı yarışmada dünya devlerini geride bırakarak “en iyi çıkış yapan marka” dalında ikincilik ödülünü almıştı.

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