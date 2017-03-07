"50 bin TL'ye genç yatırımcılara iş imkanı sağlıyoruz"

GENÇ yatırımcılar için yeni iş imkanları geliştiren Bereket Döner, 5 ayrı franchise modeliyle bütçesi küçük, hedefi büyük yeni nesil girişimcilerin önünü açıyor. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, genç yatırımcılar için franchise bedeli almadan anahtar teslimi iş yeri kurma modeli geliştirdiklerini söyledi.

HER KESEYE UYGUN FRANCHİSE İMKANI

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, kurumsal yatırımlara 2017 yılı boyunca büyük önem verdiklerini belirterek "Bu arada genç yatırımcıları yıllardır ihmal eden büyük kuruluşlar arasında anılmak istemiyoruz. Yatırımcı ruhu canlı tutan gençlerin önünü açmak için, bütçesi küçük, vizyonu, ufku büyük yeni nesil müteşebbislere anahtar teslim iş imkanı sağlıyoruz, geliştirdiğimiz yeni franchise modelleri ile binlerce yatırımcıya cazip iş imkanları kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Küçük ölçekli yatırımcılar için geliştirilen yeni yatırım modellerinin özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa ve Konya gibi büyük şehirlerde ilgi göreceğini söyleyen Emek şu bilgileri verdi;

"Zamanla yarışan işletmeler için Bereket Döner Paket ve Bereket Döner Express gibi yeni franchise sistemleri hem çok kazandırıyor, hem de hızlı servis ağıyla tercih nedeni oluyor. Bereket Döner olarak beş farklı konsept seçeneği sunmaktayız. Son zamanlarda en çok ilgi gören iki konseptimiz Bereket Döner Durak ve Bereket Döner Express'tir. Bereket Döner Durak konseptinden franchise bedeli almadığımız gibi satışa hazır ürünleri içinde olan anahtar teslim standart bir durak konseptini içindeki ürünlerle birlikte 50 bin TL'ye vermekteyiz. Diğer konseptimiz olarak Bereket Döner Express ise ortalama yatırım maliyeti 120 bin artı KDV'dir" dedi.

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