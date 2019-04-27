5 yaşındaki Mirsad'ın davul performansı parmak ısırtıyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizmci çiftin oğlu 5 yaşındaki Mirsad Kaya, davul çalma yeteneğiyle ilgi çekiyor. Kendisini müziğin ritmine kaptıran Mirsad Kaya'yı görenler hem şaşırıyor, hem de performansını hayranlıkla izliyor.

Marmarisli turizmci Öner Kaya ile Resmiye Yayla Kaya çifti, oğulları Mirsad Kaya için 1,5 yaşındayken doğum günü partisi düzenledi. Bir dostları küçük çocuğa bir davul hediye etti. Eline aldığı davulu bırakmayan Mirsad, televizyonda ve video paylaşım sitelerinde dinlediği müziklere davuluyla eşlik etmeye başladı. Yeteneği olduğu ortaya çıkan Mirsad Kaya, ritimleriyle dikkat çekti. Yakınlarının düğün ve nişan gibi törenlerine giderken davulunu da yanında götüren Mirsad Kaya, özellikle Muğla ve Ege yörelerinin Harmandalı ve Zeybek gibi müziklerini duyduğunda davul çalarak eşlik ediyor. Performansıyla ilgi toplayan Mirsad'ı cep telefonlarıyla kayda alan kişiler, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Mirsad Kaya, son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Marmaris'te süslenen 105 Sokak'ta da yaşıtları için hünerlerini sergiledi. Çocuklar, Mirsad'ın ritimleriyle eğlendi.

Tek çocuğu Mirsad'ın davulsuz bir yere gitmediğini söyleyen Öner Kaya, "Çocuğumuzun davul ve bateri çalma becerisini gördük. Götürdüğümüz bir müzik öğretmeni deneme yaptı. Önce 7 nota, ardından 9 nota ve çalınan müziklerin ritmine uyarak davul çalması öğretmeni şaşırttı. Mirsad, katıldığımız düğün, nişan ve kutlama etkinliklerine asla davulsuz gitmiyor. Davulsuz hiçbir yere gidemiyoruz. Duyduğu müzik ritimlerine uyarak davul çalıyor. 3,5 yıldır gittiğimiz kutlama etkinliklerinde sahneye çıkarak, davul çalıyor. 5 yaşında ritimlere uyarak davul çalması görenlerinde ilgisini çekiyor. Hemen cep telefonuyla çekimler yaparak, sosyal medyada paylaşıyorlar. Çok mutlu ve gururluyum. Mirsad'ın yeteneğini gören yetkililerden gelişmesi için bilgi ve desteklerini bekliyoruz" dedi.

Mirsad Kaya ise, "Kreş öğretmenim artık davulla okula gelmemi istedi. Okuluma da davulla gideceğim. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim istediğinde çalacağım, mutluyum" dedi.

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