5 yaşındaki Miraç'ın tedavisi için 150 bin lira gerekli

ŞIRNAK'ta 11 aylıkken geçirdiği havale sonucu kronik solunum yetmezliği nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşam sürdüren Miraç Külter (5), kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşmayı bekliyor. Gündelik işlerde çalışan Kamil Külter, oğlunun tedavisi için 150 bin lira gerektiğini belirterek yardım istedi.

Bahçelievler Mahallesi'nde kirada oturan 7 yıllık evli Kamil ve Selma Külter çiftinin 3 çocuğundan ortancası Miraç, 11 aylıkken havale geçirdi ve beyninde hasar oluştu. Kronik solunum yetmezliği nedeniyle cihaz olmadan nefes alamayan küçük Miraç, yatağa bağımlı kaldı. Geçirdiği operasyonların ardından ailesine sesle ve mimikleriyle tepki vermeye başlayan Miraç, solunum cihazıyla yaşamını sürdürüyor. Gündelik işlerde çalışan baba Kamil Külter, Miraç'ın kök hücre tedavisi için 150 bin lira gerektiğini söyledi. Kamil Külter, kazandığı parayla ancak ailesini geçindirebildiğini, oğlunun tedavisini yaptıramadığını belirtti.

'ELEKTRİK GİDİNCE SIKINTI OLUYOR'

Oğlunun kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşabileceğini belirten Külter, "5 yıldır çocuğumun iyileşmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Kronik solunum yetmezliğinin tedavisi var. Biz çocuğumuzu daha iyi bir hastanede tedavi ettirmek istiyoruz. Kök hücre tedavisi ile çocuğum sağlığına kavuşabilir. Kök hücre tedavisi ile iyileşen böyle hastalar var. Çocuğumun iyileşme ihtimali varsa biz bu ihtimalin üzerine gitmek istiyoruz. Oğlum geçirdiği ameliyatlar ile 5 yıl içerisinde artık tepki vermeye, kendini tanımaya başladı. Biz konuşurken gülüyor. Önceden bu belirtilerin hiçbiri yoktu. Daha iyi bir hastanede tedavi edilirse, bağlı olduğu cihazdan kurtulsa bile bize yeter. Çünkü bu şekilde çok zor oluyor. Ben işe çıktığım zaman aklım burada kalıyor. Elektrik gidince, sıkıntı oluyor. Cihazın bozulma ihtimali oluyor. Bu sefer biz sıkıntı yaşıyoruz. Cihaz bozulduğu zaman tamir için Ankara'ya gönderiyorum. Cihaz yokken çocuğu yoğun bakıma yatırıyoruz" dedi.

Kamil Külter, oğlunun tedavisi için yetkililerden yardım isteyerek, "Biz devlet büyüklerimizin sadece bize değil, böyle hastaların tümüne el uzatmalarını istiyoruz. Böyle hastalara bakmak çok zor, sıkıntılı bir durum. Böyle hastalar çok iyi bir fizik tedavi ve kök hücre tedavisi görürse iyileşme ihtimalleri var. Bu tür hastaların üzerinde durmak gerekiyor. Biz 5 yıldır gelebileceğimiz en iyi noktaya geldik. Kök hücre tedavi ile hastaların iyileşme ihtimalleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çocuğumun daha iyi bir hastanede tedavi edilmesi için yardım talebinde bulunuyorum. Ben ve eşim son 5 yıldır çok yıprandık" diye konuştu.

Anne Selma Külter de kendilerine uzatılacak bir yardım eli beklediklerini ifade ederek, "Hacettepe’de 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Kendi kendine nefes alamıyor. Yatağa bağlı, 5 yıldır oğlum böyle. Tedavisi var. Oğlumu tedavi etmek istiyorum. Nereye başvurduysam elim boş döndüm. Hiç kimse bize yardım etmedi. Ben artık oğlumun tedavisi için herkesten yardım istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililerimizden yardım istiyorum. Oğlumun tedavi edildiğini görebileyim. Maddi durumum yeterli olsaydı, kendim yapardım. Ama maddi durumum yok. Kiradayım, evim yıkıldı. Oğlum sürekli böyle. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Kocam günlük işlerde çalışıyor, kazandığı Miraç'ın masraflarına yetmiyor. Çünkü makinenin bir tane hortumu 350 TL. Devlet bu cihazın parçalarını karşılamıyor. Bazen yaşadığımız sıkıntılardan dolayı makinenin malzemelerini bile alamıyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI