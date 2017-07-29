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5 yaşındaki kıza biyonik el

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, doğuştan sol elinde sadece baş parmağı bulunan 5 yaşındaki Evin Çetinkaya için üç boyutlu yazıcıyla 'prenses' ismi verilen biyonik el yapıldı. ALS hastalığına bağlı olarak sol elinin 4 parmağı olmadan...

5 yaşındaki kıza biyonik el

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, doğuştan sol elinde sadece baş parmağı bulunan 5 yaşındaki Evin Çetinkaya için üç boyutlu yazıcıyla 'prenses' ismi verilen biyonik el yapıldı.
ALS hastalığına bağlı olarak sol elinin 4 parmağı olmadan dünyaya gelen Evin Çetinkaya için İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Şanlıurfa Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ve Bilim Merkezi'nde biyonik el yapılması için çalışma başlatıldı. Robot el ekibi tarafından yapılan testlerin ardından sonuçların olumlu vermesiyle çocuğa 'prenses' ismi verilen biyonik el tasarlandı. Merkezdeki üç boyutlu yazıcıdan çıkarılan biyonik el, çocuğa takıldı. Robot ele kavuşan Evin Çetinkaya bundan sonra elini aktif bir şekilde kullanabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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