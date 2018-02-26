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5 yaşındaki Elçin gözyaşları içinde toprağa verildi

BODRUM'da, doğuştan, aort koarktasyonu ve PDA hastası olan, bugüne kadar 3 ameliyat geçiren 5 yaşındaki Elçin Alanç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazede, anne Fatoş Alanç'ın elindeki papatyayı bir an olsun bırakmayıp,...

5 yaşındaki Elçin gözyaşları içinde toprağa verildi
BODRUM'da, doğuştan, aort koarktasyonu ve PDA hastası olan, bugüne kadar 3 ameliyat geçiren 5 yaşındaki Elçin Alanç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazede, anne Fatoş Alanç'ın elindeki papatyayı bir an olsun bırakmayıp, "Benim papatyam asla solmayacak. O bizim meleğimizdi. Tüm çabalarımıza rağmen hayatta tutamadık" diyerek, kızının ardından gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.
Bodrum'un Gökçebel Mahallesi'nde yaşayan restoran işletmecisi Erdem Alanç (41) ile eşi Fatoş Alanç'ın (35), 2013 yılında üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çiftin 'Elçin' ismini verdikleri bebekleri, doğumdan sonra vücudunda morluklar ortaya çıkınca, Muğla Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Elçin bebeğe, 29 günlükken, 'doğumsal bir anomali ve aortun kalpten çıkışından başlayarak bacak damarlarına kadar olan herhangi bir bölgesinde darlık olması' anlamına gelen 'aort koarktasyonu' ve 'bebeklerde vücuda kan götüren ana damar olan aort ile akciğerlere kan götüren ana damar olan pulmoner arter arasındaki, doğumdan sonra kapanması gereken 'duktus arteriozus' açıklığının kapanmaması' durumunda ortaya çıkan PDA rahatsızlığı tanısı konuldu. Damarlarındaki sorun nedeniyle kalbine pompalanan kirli ve temiz kanın birbirine karıştığı belirlenen küçük Elçin'in ölüm riski bulunduğu doktorlar tarafından ailesine bildirildi. Bir dizi tetkikler sonucunda çocuğun başını dik tutamadığı, desteksiz oturamadığı da belirlendi. 3 yaşına kadar 2 kez ameliyat olan Elçin'in kalbe giden temiz ve kirli kan dolaşımı bir türlü normal biçimde sağlanamadı. Bunları üçüncü ameliyat takip etti. İzmir'deki Ege Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda tedavisine devam edilen küçük Elçin, geçen 24 Şubat'ta fenalaştı. Doktorların müdahalesine rağmen küçük kız, dün gece yaşamını yitirdi.
Ölümüyle anne babasını ve yakınlarını yasa boğan Elçin Alanç için bu öğle, Gökçebel Mahallesi'ndeki Yemiş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından, iş adamı Ali Şen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar, hayatının başında yaşama veda eden küçük kızın annesi Fatoş Alanç, babası Erdem Alanç, amcası Salih Alanç, ablaları Cansu Alanç ve Ebru Alanç ile komşuları katıldı. İş adamı Ali Şen, baba Erdem Alanç'ın yanından cenaze töreni boyunca ayrılmayıp, teselli etmeye çalıştı. Baba ve annenin güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninde küçük kızın ablalarının getirdiği kır çiçekleri, Elçin'in tabutuna konuldu. Cenaze töreni boyunca elindeki papatyayı bırakmayan Fatoş Alanç'ın "Benim papatyam asla solmayacak. O bizim meleğimizdi. Tüm çabalarımıza rağmen hayatta tutamadık" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.
Kılınan namazın ardından Elçin'in cenazesi, Gökçebel Mezarlığı'nda 2010 yılında yaşamını yitiren dedesi Mehmet Alanç'ın mezarının yanında gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne Fatoş ve baba Erdem Alanç, cenazenin toprağa verilmesinin ardından birbirlerine sarılarak destek olup, mezarlıktan ayrıldı.

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