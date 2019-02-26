5 ülkeden yunuslar için ortak proje

TÜRKİYE, Romanya ve Bulgaristan, Ukrayna ve Monako, Karadeniz’de yaşayan yunus popülasyonun miktarı, dağılımı ve hedef dışı avlanma baskısı ile ilgili doğru bilimsel veriler elde etmek amacıyla ortak bilimsel çalışma başlattı.Yunus popülasyonlarını ilgilendiren en büyük sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla ‘İyi Çevresel Duruma Ulaşmak için Setase ve Gürültü İzleme Sistemi Kurarak Deniz Strateji Çerçeve Yönetmeliği’nin Uygulanmasını Destekleme Projesi’ (CeNoBS) hazırlandı. 5 ülkeden kuruluş ve uzmanların katılımıyla geçen hafta Brüksel’de toplantı yapıldı. Avrupa Birliği Genel Çevre Hibe yardımı ile Avrupa Birliği’nin finanse ettiği 548 bin 285 Euro tutarındaki proje ile uzun vadede Karadeniz’deki yunusların korunması hedeflendi.Bulgaristan, Monako, Romanya, Ukrayna ve Türkiye’den uzmanlar, Brüksel’de, CeNoBS projesinin temellerini, amaçları, özel aktiviteleri ve partnerler arasında etkili iletişim araçları belirlendi.Proje ortaklarından Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) diğer 4 ülke katılımcılarıyla yunus dağılımlarına ilişkin yerel veya ulusal konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

2 yıl boyunca, katılımcı ülke ve kuruluşlar yapacakları çalışmalar için işbirliğine giderek projenin hedeflerine ulaşmak için belirli çalıştay ve etkinliklere katılacak. Öncelikle Karadeniz’de gürültü izleme kapsamında pilot çalışmalar uygulanarak, diğer deniz alanlarında uygulanan yöntemler test edilecek. Bunun yanı sıra 'Hedef dışı avcılık' olarak nitelendirilen yunusların hedef dışı avlanmalarının izlenmesine yönelik pilot çalışmalar yapılacak. Limanlarda düzenlenecek anketler ve teknelerdeki gözlemciler aracılığıyla toplanacak olan veriler, hedef dışı avcılık oranlarının bağımsız hesaplanmasında kullanılacak. Aynı zamanda verilerin Yasadışı, Kayıtdışı ve Kuraldışı (YKK) balıkçılıkla ilişkisi incelenecek.

Karadeniz’de AB üyesi Romanya, Bulgaristan’ın yanı sıra Türkiye ve Ukrayna’nın hem karasularında hem de münhasır ekonomik bölgelerinde uçaklarla gözlem uçuşları yapılacak.



