Son Dakika
5 PKK'lının öldürüldüğü operasyonu yöneten komutan İzmir'e atandı
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, 2 yıl önce jandarma ekiplerince girilen çatışmada, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yöneten Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı...
GENEL 29.08.2019, 16:07
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, 2 yıl önce jandarma ekiplerince girilen çatışmada, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yöneten Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı görevine atandı. Mardin Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ise Muğla Jandarma Komutanlığı görevini yürütecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bazı general ve albayların atamaları yapıldı. Alt rütbeden yeni atamaların yanı sıra bazı generallerin de görev yerleri değişti. Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı görevine atandı. Mardin Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ise Muğla'da görev yapacak.
Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, 2 yıl önce 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yönetmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bazı general ve albayların atamaları yapıldı. Alt rütbeden yeni atamaların yanı sıra bazı generallerin de görev yerleri değişti. Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı görevine atandı. Mardin Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ise Muğla'da görev yapacak.
Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, 2 yıl önce 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yönetmişti.
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0