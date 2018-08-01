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5 mülteci kampı kapatılacak, Suriyeliler sınıra taşınacak

GAZİANTEP, Adıyaman ve Mardin'de Suriyelilerin barındığı 5 geçici barınma merkezi kapatılıp, buradaki 34 bin 180 sığınmacı sınır bölgelerindeki kamplara yerleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimleri...

5 mülteci kampı kapatılacak, Suriyeliler sınıra taşınacak
GAZİANTEP, Adıyaman ve Mardin'de Suriyelilerin barındığı 5 geçici barınma merkezi kapatılıp, buradaki 34 bin 180 sığınmacı sınır bölgelerindeki kamplara yerleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimleri öncesinde düzenlenen Gaziantep mitingindeki, "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasının ardından ilk adım atıldı. Dün, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen talimatta 23 bin 95 Suriyeli sığınmacının barındığı Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Mardin Midyat'taki kampların kapatılacağı belirtildi. Kapatılacak kamplardaki 34 bin 180 Suriyeli sığınmacının ise Hatay, Kilis ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınıra daha yakın olan kamplara yerleştirileceği belirtildi. Taşıma işleminin 1 ay içerisinde yapılması planlanırken, 5 bin Suriyelinin bulunduğu Nizip konteyner kentinin bir süre daha faaliyet göstereceği belirtildi.

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