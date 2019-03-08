5 kişinin öldürüldüğü anlaşmazlığa neden olan bina yıkılıyor

KONYA'nın Ereğli ilçesinde geçen yıl yıkılıp, yeniden yapılması planlanan ve komşular arasındaki hisse anlaşmazlığı sonucu 4'ü o binada oturan olmak üzere 5 kişinin öldürülmesine neden olan bina, müteahhit firma tarafından yıkılıyor.

Ereğli'de Rasim Erel Caddesi'ndeki 4 katlı, 8 daireli bir apartmanın 3'üncü katında annesi ile birlikte oturan çiftçi Cem Küççüktürk'ün (49) komşuları, binanın yıkılıp 7 katlı yapılması için müteahhitler Arda Sezen ve ortağı Erhan Kabak ile anlaştı. Binadaki evler boşaltılıp, yıkılmaya başlandı. Bu duruma karşı olan Küççüktürk, evini tahliye etmedi.

Komşularının 6 Ocak 2018 günü binanın yıkımı için müteahhittin ofisinde toplantı düzenleneceğini 15 gün önceden öğrenen Cem Küççüktürk, arkadaşı çiftçi Savaş Kaynak'a 10 bin liraya kalaşnikof tipi silah siparişi verdi. Küççüktürk, 6 Ocak günü sipariş verdiği silahı almaya gittiğinde Kaynak, kalaşnikof yerine 3 pompalı tüfek verdi. Buna sinirlenen Cem Küççüktürk, "Ben sana 10 bin lira verdim. Sen bana 1000 liralık tüfek veriyorsun" diyerek Kaynak'ı pompalı tüfekle öldürüp, cesedini de su kuyusuna attı.

ÇAMURLU KIYAFETLERLE GELİP KEŞİF YAPTI

Savaş Kaynak'ı öldürdükten sonra üzeri çamurlu kıyafetlerle toplantının yapılacağı müteahhittin ofisine giren Cem Küççüktürk, müteahhitlere tarladan geldiğini, kıyafetlerini değiştirip avukatıyla geri geleceğini söyledi. Kıyafetlerini değiştirip tekrar ofise gelen Küççüktürk, 10 kişinin bulunduğu iş yerinde komşuları Müslüm Gök (53), babası İbrahim Gök (80) ile Şaban Kurtsal (57) ve ağabeyi İsmail Kurtsal'a (65) ateş açtı. Toplantıda bulunan müteahhitler Arda Sezen, Erhan Kabak ile diğer komşular ve çalışanlar kaçarak kurtuldu. İbrahim Gök ile kardeşler İsmail ve Şaban Kurtsal olay yerinde öldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Müslüm Gök de beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olan Cem Küççüktürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O BİNA YIKILIYOR

4'ü binada oturan olmak üzere 5 kişinin öldürüldüğü hisse anlaşmazlığına neden olan bina ise müteahhit firma tarafından yıkılmaya başlandı. Binanın yıkıldıktan sonra yeniden yapılacağı belirtildi.



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