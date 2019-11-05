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5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor
SİNOP'ta kıyı balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk 2 kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu. Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki...
GENEL 05.11.2019, 10:29
SİNOP'ta kıyı balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk 2 kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.
Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Eşref Balyemez, kırlangıç balığının alıcısının restoranlar olduğunu belirterek, "Balık biraz pahalı olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Hatta fazla tutulan olursa il dışına yolluyoruz. Bir tanesi 5 kilo geliyor. Bu balığın çorbası ve buğulaması çok lezzetli oluyor. Ama isteyen şiş ızgara da yapıp yiyebilir” dedi.
Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Eşref Balyemez, kırlangıç balığının alıcısının restoranlar olduğunu belirterek, "Balık biraz pahalı olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Hatta fazla tutulan olursa il dışına yolluyoruz. Bir tanesi 5 kilo geliyor. Bu balığın çorbası ve buğulaması çok lezzetli oluyor. Ama isteyen şiş ızgara da yapıp yiyebilir” dedi.
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