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5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi Mehmet Ali Şanlı (54) hayatını kaybetti. Didim'in Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Mehmet Ali Şanlı, çıktığı çatıda dengesini...

5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü
AYDIN'ın Didim ilçesinde, 5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi Mehmet Ali Şanlı (54) hayatını kaybetti.
Didim'in Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Mehmet Ali Şanlı, çıktığı çatıda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Şanlı'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerinin ardından Şanlı'nın cesedi, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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