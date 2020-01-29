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5 işçinin öldüğü fabrikada çalışan işçi: Müdürleri uyardım 'Bir şey olmaz' dediler

GENEL 29.01.2020, 13:54
5 işçinin öldüğü fabrikada çalışan işçi: Müdürleri uyardım 'Bir şey olmaz' dediler
ANKARA Siteler'de, Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiği mobilya fabrikası yangınıyla ilgili tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Fabrika işçilerinden tanık Ramazan A., yangından önce iş yerinde zaman zaman elektrik arızası meydana geldiğini belirterek, "Ben bunu müdürlere bildirdim. Bana 'bir şey olmaz' dediler" dedi.
Mamak'taki Mobilyacılar Sitesi'nde, 16 Ocak 2019'da, 4 katlı fabrikada çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda haklarında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açılan bina sahibi Mustafa Demirci, işletmeci Ömer İnal ve çalışanlar Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Bekir Kanıgür'ün, tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklarla birlikte taraf avukatları hazır bulundu.
'BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER'
Duruşma tanık olarak dinlenen işçi Ramazan A., yangın sırasında iş yerinde olduğunu belirterek, "Benim çalıştığım bölüm kapalı bir alan. Yangın bizim katta başladı; ama nasıl başladığını görmedim. 'Yangın var' denilmesi üzerine merdivenlerden dışarıya çıktım. İş yeri elektrikli sobalarla ısınırdı. Elektrikli sobalar prize takılı vaziyette kolonlara sabitlenmişti" dedi. Tanık Ramazan A., "Yangından önce binada elektrik arızası oluyor muydu?" yönündeki soruya, "Yangından önce zaman zaman şalterin attığı oluyordu. Kaçak akım rölesinin düştüğü, elektriğin kesildiği oluyordu. Ben bunu müdürlere bildirdim. Bana 'bir şey olmaz' dediler. İş yerinde müdür çoktu; ama kimse kimseden sorumlu değildi" ifadelerini kullandı.
Mahkeme, tanık beyanlarının ardından yangınla ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine kara vererek, duruşmayı erteledi.

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