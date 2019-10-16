AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) '5'inci Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu' başladı.İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 16-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyuma, Vali Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sempozyuma sosyal bilimler alanında çalışma yapan 10 farklı ülkeden 110 araştırmacı ve bilim insanının katıldığını söyledi. Ağrı'nın insanlık tarihinin tartışılmaz en önemli destanlarından birine ev sahipliği yaptığını belirten Prof. Dr. Karabulut, şöyle konuştu:"Buna karşın ne yazık ki bu büyük fırsatı ve potansiyeli günümüze kadar gereği gibi değerlendirilememiştir. Üniversite olarak sempozyumlarını düzenlemedeki amacımız; özellikle inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirip bu konunun her yönüyle irdelenmesini sağlamak, bu potansiyeli harekete geçirecek ve yöreyi canlandıracak inanç turizmine yönelik altyapı ve tanıtım çalışmalarına öncülük yapmak, katkı sunmaktır. Üniversite olarak bunu başarabilirsek; büyük tufandan sonra Hz. Nuh’un Gemisi’nin bu dağın üzerine oturduğu inancı nedeniyle, çok sayıda şiir, mani, öykü, atasözü ve efsaneye konu olan Ağrı Dağı’nı dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline getirebilir, bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm sayesinde ülke ve bölge ekonomisine büyük bir girdi sağlayabiliriz."Yönetmenliğini Mehmet Cem Sertesen’in yaptığı ‘Nuh’un Gemisi’ belgeseli gösteriminin yapıldığı sempozyumda, bilim insanları tarafından bildiriler sunuldu.