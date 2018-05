5 çocuklu Suriyeli kadın, tedavisini sürdürmek istiyor

SURİYE'nin İdlib kentinde, düzenlenen bombardımanda, eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Hanna Yaza (39), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı, Türkiye'ye getirilerek tedaviye alındı. İyileştikten sonra 5 çocuğunu alıp Mardin'e yerleşen Yaza'nın geçici kimlik kartı, iddiaya göre, Suriye'ye giriş çıkış yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Tedavisini sürdüremeyen Yaza, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

İdlib'te düzenlenen bombardımanda, eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Hanna Yaza (39), hayatta kalan 5 çocuğu ile birlikte Türkiye sınırındaki Atme kasabına yerleşti. Atme'deki evinin üstünden geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle akıma kapılarak ağır yaralanan Yaza, Türkiye'ye getirilerek tedaviye alındı. İskenderun ve Diyarbakır'da tedavi gören Yaza, iyileştikten sonra Atme'de bıraktığı 5 çocuğunu almak için Suriye'ye gitti. Çocuklarını alıp Mardin'e yerleşen Yaza'nın Türkiye tarafından verilen geçici kimlik kartı, iddiaya göre, Suriye'ye giriş çıkış yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Yaza, "Klor gazının atılmasının ardından Türkiye sınırına yakın olan Atme kasabasına geldik. Bulunduğumuz evin üstünden yüksek gerilim hattı geçiyordu. Su doldurmak için dama çıktığım sırada elektriğin çarpmasıyla damdan düştüm ve ağır yaralandım. Sonra beni ambulansla Türkiye'ye getirdiler. Çocuklarım geride kaldı. İskenderun ve Diyarbakır'da 4 ameliyat geçirdim. Dicle Üniversitesi, kafatasımda kararma ve çökme olduğunu, daha ileri bir hastaneye gitmemi söyleyerek, taburcu etti. Başımdaki yara tam olarak iyileşmedi. Bu yüzden sürekli iltihaplanma oluyor, yürürken zorlanıyorum, ayakta duramıyorum. Benim artık Suriye'ye dönme gibi bir şansım yok. İdlib'deki evimiz, her şeyimiz yok oldu" dedi.

'ÇOCUKLARIM İÇİN TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM'

Çocuklarını almak için gittiği Suriye dönüşü Türkiye tarafından verilen geçici kimlik kartının iptal olduğunu söyleyen Hanna Yaza, bu neden tedavisini yaptıramadığını belirterek, "Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi birisi olduğunu biliyoruz. Bizi ve yetimlerimi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz. Bize sahip çıkacaklarını umut ediyoruz. En azından bu yetimler için bize yardım elini uzatsınlar. Kimliğimin bir an önce çıkması lazım ki, tedavime devam edebileyim. Ben çocuklarım için yaşamak istiyorum. Allah rızası için yardım edin. Her geçen gün kötüleşiyorum ve şuur kaybı yaşanıyor. Bazen kendi kendime diyorum ki, tedaviyi bırakıp sadece çocuklarımın arasında olayım. Ama zamanla şuur kaybı olacak, bu yüzden çocuklarım için tedavi olmak istiyorum" diye konuştu.



