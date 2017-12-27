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5 bine yakın eski eşya gelecek nesle aktarılacak

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, yok olmuş ve yok olmaya yüz tutmuş mesleklere ait malzemelerle geçmiş yıllarda kullanılan 5 bine yakın eşyanın sergilendiği 'Sosyal Yaşam ve Etnografik Sergi...

5 bine yakın eski eşya gelecek nesle aktarılacak

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, yok olmuş ve yok olmaya yüz tutmuş mesleklere ait malzemelerle geçmiş yıllarda kullanılan 5 bine yakın eşyanın sergilendiği 'Sosyal Yaşam ve Etnografik Sergi Salonu' oluşturuldu.
Sandıklı Folklor ve Tarih Derneği (SAFAD) tarafından Yeni Sanayi Sitesi'nde 'Sosyal Yaşam ve Etnografik Sergi Salonu' meydana getirildi. Kısa zamanda açılması beklenen salonda, geçmişte kullanılan araç- gereçler ile eski mesleklere ait malzemeler yer aldı. Sergi salonunda, yok olmuş ve yok olmaya yüz tutmuş berberlik, semercilik, keçecilik, bakırcılık, marangozluk, leblebicilik, demircilik gibi meslekleri hatırlatan çeşitli eşyalar yer aldı. Salonda, ayrıca geçmişteki sosyal yaşama ait sinema makineleri, tarım aletleri, bakır mutfak eşyaları, giysiler ve oyma çocuk beşiği gibi 5 bine yakın eşya sergilendi. 
Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar, 'Sosyal Yaşam ve Etnografik Sergi Salonu'nu gezerek, incelemelerde bulundu. Kaymakam Şakalar'a inceleme sırasında eski belediye başkanlarından SAFAD Yönetim Kurulu Üyesi Osman Seyman eşlik ederek, bilgi verdi. Seyman, "2016 yılında tarihi eşyalarımızın toplanması ile oluşan bir sergi. Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Hasan Mutlu, genç yaşında düşünmüş. Dedelerimizin, ninelerimizin eşyalarını, o günkü yaşamlarında kullandıkları malzemeleri çıkaralım, hiç olmazsa bizden sonraki çocuklarımız, torunlarımız bunları öğrensin; diye bu eşyalar toplanmış. Sonra devreye bizler girdik. Tanzim ve düzenini sağlayarak, gece gündüz çalışarak, bu şekle getirdik" dedi.
Osman Seyman, daha sonra sergi salonunda bulunan eşya ve meslekler hakkında bilgi verdi.

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